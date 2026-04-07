La Pentecoste: origine, significato nel Nuovo Testamento e interpretazioni nelle diverse confessioni religiose

La Pentecoste rappresenta una delle feste più importanti del cristianesimo e celebra un momento centrale nella nascita della Chiesa. Ricorre cinquanta giorni dopo la Pasqua e conclude il tempo liturgico pasquale. Il termine deriva dal greco pentēkostḗ, che significa appunto “cinquantesimo”.

Sebbene oggi sia identificata soprattutto con la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli, le sue radici sono molto più antiche e affondano nella tradizione ebraica.

Le origini ebraiche della Pentecoste

Nel giudaismo la Pentecoste corrisponde alla festa di Shavuot, una delle tre grandi festività di pellegrinaggio dell’antico Israele. In origine era una festa agricola legata al raccolto del grano, celebrata cinquanta giorni dopo la Pasqua ebraica (Pesach). Col tempo assunse anche un significato religioso più profondo: commemorare il dono della Torah a Mosè sul Monte Sinai.

Quando avvennero gli eventi raccontati nel Nuovo Testamento, Gerusalemme era quindi piena di pellegrini provenienti da molte regioni del mondo ebraico.

La Pentecoste nel Nuovo Testamento

Il racconto fondamentale della Pentecoste si trova negli Atti degli Apostoli (At 2,1-13).

Secondo il testo biblico, cinquanta giorni dopo la resurrezione di Gesù, gli apostoli e i discepoli erano riuniti insieme quando si verificò un evento straordinario:

un fragore simile a un vento impetuoso riempì la casa;

apparvero lingue di fuoco che si posarono su ciascuno di loro;

tutti furono colmati di Spirito Santo.

A seguito di questo evento, gli apostoli iniziarono a parlare lingue diverse e furono compresi dai pellegrini provenienti da molti popoli. Il primo grande discorso di Pietro portò alla conversione e al battesimo di circa tremila persone.

Per la tradizione cristiana questo momento segna la nascita della Chiesa e l’inizio della missione universale del cristianesimo.

Il significato teologico

Nel Nuovo Testamento la Pentecoste è vista come il compimento delle promesse di Gesù. Nei Vangeli, infatti, Cristo aveva annunciato l’arrivo dello Spirito Santo, definito anche “Paraclito”, che avrebbe guidato i discepoli e dato loro forza per testimoniare il Vangelo.

Lo Spirito Santo diventa quindi il principio che anima la comunità cristiana, ispira la predicazione e sostiene la missione della Chiesa nel mondo.

L’interpretazione nella Chiesa cattolica

Per la Chiesa cattolica la Pentecoste è la solennità che celebra la nascita della Chiesa e l’effusione dello Spirito Santo sui credenti. È una delle feste liturgiche più importanti dell’anno.

Il significato spirituale è legato ai sette doni dello Spirito Santo:

sapienza;

intelletto;

consiglio;

fortezza;

scienza;

pietà;

timor di Dio.

La festa invita i fedeli a rinnovare il rapporto con lo Spirito e a vivere la fede come testimonianza attiva.

La visione delle Chiese ortodosse

Nelle Chiese ortodosse la Pentecoste ha un valore teologico molto simile a quello cattolico. Anche qui rappresenta la manifestazione piena della Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo.

La liturgia ortodossa sottolinea in particolare il ruolo dello Spirito Santo nella trasformazione spirituale dell’uomo e nella santificazione della Chiesa.

L’interpretazione nelle Chiese protestanti

Le Chiese protestanti condividono la lettura biblica della Pentecoste come discesa dello Spirito Santo e nascita della comunità cristiana.

Tuttavia l’accento è spesso posto maggiormente su:

la centralità della Parola di Dio;

l’azione dello Spirito nella conversione personale;

la missione evangelica dei credenti;

Per molte comunità protestanti la Pentecoste rappresenta anche il simbolo della diffusione universale del Vangelo.

Il significato nelle Chiese pentecostali

Particolarmente centrale è la Pentecoste nelle Chiese pentecostali, nate all’inizio del XX secolo.

Queste comunità interpretano l’episodio degli Atti degli Apostoli come un modello ancora attuale dell’azione dello Spirito Santo. Tra gli aspetti più enfatizzati vi sono:

i carismi spirituali;

la glossolalia (il “parlare in lingue”);

la guarigione spirituale;

una forte esperienza personale della fede.

Per i pentecostali, la Pentecoste non è solo un evento storico ma una realtà che può ripetersi nella vita dei credenti.

Un simbolo di unità e universalità

Al di là delle differenze teologiche tra le varie confessioni cristiane, la Pentecoste mantiene un significato comune: rappresenta l’idea di unità nella diversità.

Il fatto che gli apostoli fossero compresi da persone di lingue e popoli diversi è spesso interpretato come il simbolo di una fede destinata a superare confini culturali e geografici.

Per questo motivo la Pentecoste continua a essere celebrata come la festa dello Spirito che unisce, ispira e invia i credenti nel mondo, ricordando l’origine missionaria del cristianesimo.