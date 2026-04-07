Weekend pasquale in Sicilia: Giusy Ferreri e I Cugini di Campagna folgorano il pubblico

Il weekend pasquale ha visto, come abbiamo detto, l’apertura dei musei nell’Isola in corrispondenza con quella che è stata anche la prima domenica del mese, che è anche la Domenica al Museo. Ma il weekend pasquale, considerando anche il giorno di Pasquetta, è stato ricco di eventi di ogni tipo in tutta l’Isola.

Weekend di Pasqua tra eventi e spettacoli in Sicilia

Come avevamo anticipato tre artisti d’eccezione sono stati in Sicilia in questo weekend. Nello specifico si è trattato di Giusy Ferrei di scena a Terrasini, nel Palermitano, e de I Cugini di Campagna a Grotte, nell’Agrigentino.

Giusy Ferreri incanta Terrasini

Per la cantante nativa di Palermo il successo è stato tanto grazie anche al grande apprezzamento da parte del pubblico e alla cornice paesaggistica che offre la nota località del Palermitano. Qualche lamentela sui social ha riguardato la folla, che è stata davvero tanta e che avrebbe costretto qualcuno a non vedere bene il concerto.

Successo per I Cugini di Campagna a Grotte

Stessa cosa riguardo a I Cugini di Campagna a Grotte. L’emozione del pubblico è stata tantissima e per il noto complesso musicale che rappresenta uno dei pilastri della musica italiana del dopoguerra tornare in Sicilia è stata davvero un’emozione.

Emozioni al teatro con “My Name is Michael”

Infine grandi consensi ha riscosso anche lo spettacolo My Name is Michael, dedicato al grande Michael Jackson, al teatro Vittorio Emanuele di Messina, in particolare per la grande carica che il corpo di ballo ha trasmesso al pubblico presente.

situs toto

situs togel

toto togel

toto togel

jacktoto

situs toto

toto togel

jacktoto

jacktoto