Testimoni di Geova a Misterbianco: oltre 9.000 presenti al congresso “Felici per sempre” e 39 nuovi battesimi

Al Sicilia Fiera di Misterbianco, nel Catanese, si è svolto anche quest’anno il congresso dei Testimoni di Geova, intitolato “Felici per sempre”. L’evento, andato in scena nei fine settimana tra giugno e in particolare da venerdì a domenica nei primi due appuntamenti del mese, ha richiamato oltre 9.000 partecipanti tra fedeli e simpatizzanti provenienti da diverse località della Sicilia.

Tre giorni dedicati a riflessione, studio biblico e momenti di condivisione, che hanno trasformato il polo fieristico in un grande punto di incontro per la comunità religiosa.

Il momento del battesimo dei nuovi fedeli

Tra i passaggi più significativi del congresso, la mattinata di sabato è stata dedicata al battesimo per immersione totale in acqua di 39 nuovi fedeli. Un rito che richiama il modello evangelico del battesimo di Gesù nel fiume Giordano e che rappresenta, per i Testimoni di Geova, una scelta consapevole e personale.

Secondo i dati diffusi dall’organizzazione, nel solo ultimo anno in Italia si sono registrati oltre 3.800 nuovi battezzati, mentre a livello mondiale il numero supera i 304.000.

Una scelta personale e consapevole

Marco Bruno, portavoce dei Testimoni di Geova per Sicilia e Calabria, ha sottolineato il significato profondo di questo passaggio: il battesimo non riguarda i bambini, ma persone adulte o giovani che arrivano a questa decisione dopo un lungo percorso di studio e riflessione sulla Bibbia.

«Il battesimo è una scelta personale – ha spiegato –. Chi si battezza ha spesso alle spalle mesi o anni di studio biblico e la volontà di mettere in pratica i valori cristiani nella propria vita quotidiana».

Le testimonianze dei nuovi battezzati

Tra le storie condivise durante l’evento, quella di Gabriele, originario di Catania, che ha raccontato il suo percorso personale:

«Per tutta la vita sono stato schiavo dei miei vizi, che mi hanno portato a perdere l’amore della mia famiglia e l’autostima. Grazie allo studio della Bibbia, adesso sono felice ed ho trovato un vero scopo. Spero davvero che molte altre persone possano beneficiare dello stesso aiuto».

Un’esperienza di fede e partecipazione

«Avvicinarsi alla fede oggi è una scelta controcorrente, spesso coraggiosa, e la gioia dei nuovi fedeli che si sono battezzati ha avuto un notevole effetto sui presenti», ha aggiunto Marco Bruno.

Il congresso “Felici per sempre” rientra in un più ampio programma internazionale che vede i Testimoni di Geova tra le organizzazioni non profit più attive nella realizzazione di eventi pubblici.

Ogni anno vengono organizzati migliaia di congressi in tutto il mondo, completamente gratuiti e senza raccolta di offerte, con milioni di partecipanti complessivi.

Una rete globale di congressi

Lo scorso anno, a livello internazionale, si sono svolti oltre 6.000 congressi in quasi 500 lingue, inclusi 19 eventi internazionali in 13 Paesi, per un totale di oltre 12 milioni di presenti.

In Italia, per l’anno in corso, sono previsti 67 congressi in 18 città, confermando la forte presenza dell’organizzazione sul territorio nazionale.