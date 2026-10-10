Teatro e musica in Sicilia, gli spettacoli del weekend del 10 e 11 ottobre: Fausto Leali a Marina di Ragusa

Musica jazz, danza contemporanea, opera lirica, concerti sinfonici e teatro per famiglie. Il weekend di sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 offre un programma variegato di spettacoli in Sicilia, con appuntamenti tra Catania, Palermo, Ragusa, Messina e Siracusa.

Tra gli eventi da segnalare spicca il concerto del Stefano Di Battista Quintet – La Dolce Vita, in programma sabato sera al Teatro Stabile di Catania. Un omaggio musicale alle atmosfere del cinema italiano che porta il jazz al centro della proposta culturale del fine settimana.

Fausto Leali a Marina di Ragusa

Domani domenica 11 ottobre alle ore 19:00, Fausto Leali si esibirà in un concerto gratuito all’aperto alla Rotonda Ciccio Barone, nell’ambito del Marina Fest. Una serata all’insegna della musica e delle grandi canzoni, con una delle voci più riconoscibili del pop e del soul italiano.

Stefano Di Battista a Catania con «La Dolce Vita»

Il jazz incontra il grande cinema italiano con il concerto dello Stefano Di Battista Quintet, protagonista al Teatro Stabile di Catania con La Dolce Vita. Il progetto musicale rende omaggio alle atmosfere, alle suggestioni e alle colonne sonore che hanno contribuito a costruire l’immaginario del cinema italiano.

L’appuntamento rappresenta uno degli eventi di punta del weekend catanese, con una proposta che unisce la ricerca jazzistica al patrimonio musicale e cinematografico italiano.

A Scenario Pubblico arriva la danza contemporanea

La danza contemporanea trova spazio a Scenario Pubblico con SEMÂ, performance con coreografie di Katarzyna Gdaniec e Marco Cantalupo.

Lo spettacolo propone un appuntamento dedicato al linguaggio del corpo e alla ricerca coreografica, ampliando l’offerta del fine settimana con una proposta diversa dalla musica e dalla prosa.

Palermo tra colonne sonore e musica sinfonica

La programmazione del capoluogo siciliano propone domenica 11 ottobre due appuntamenti musicali di segno diverso: le musiche dei videogiochi e il repertorio sinfonico.

Yoko Shimomura in concerto al Golden

Le colonne sonore dei videogiochi saranno protagoniste al Golden con Yoko Shimomura in concerto.

La compositrice giapponese, conosciuta per le musiche di celebri produzioni videoludiche, porterà sul palco brani legati a saghe come Kingdom Hearts e Final Fantasy XV. Un appuntamento rivolto agli appassionati di videogiochi e a chi ama le colonne sonore capaci di accompagnare e definire l’esperienza narrativa.

Al Teatro Massimo il concerto diretto da Gabriele Ferro

Il Teatro Massimo propone un concerto sinfonico diretto da Gabriele Ferro, con un programma che attraversa differenti linguaggi della musica del Novecento e contemporanea.

In scaletta la Sinfonia classica di Sergej Prokofiev, Pulcinella di Igor Stravinsky e Sintropia 3, composizione dello stesso Gabriele Ferro.

Un’occasione per ascoltare in un unico programma pagine che mettono in dialogo forme classiche, riletture della tradizione e scrittura musicale contemporanea.

Ragusa, al Castello di Donnafugata va in scena «Cavalleria Rusticana»

L’opera lirica arriva nella cornice del Castello di Donnafugata con Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni.

La rappresentazione, diretta da Lorenzo Muscoso con l’Orchestra Vincenzo Bellini, porta in scena uno dei titoli più conosciuti del repertorio operistico italiano, legato alla tradizione del verismo musicale.

L’ambientazione del castello aggiunge all’appuntamento una cornice suggestiva, in un incontro tra patrimonio storico e spettacolo dal vivo.

Messina, una commedia tra equivoci e situazioni assurde

Il Teatro Vittorio Emanuele di Messina ospita Ciò che vide il maggiordomo, commedia costruita su equivoci, situazioni paradossali e un ritmo serrato.

La farsa punta sulla comicità degli imprevisti e sull’accumularsi di circostanze assurde, accompagnando il pubblico in una storia in cui gli eventi prendono rapidamente una piega imprevedibile.

Lo spettacolo è in programma sabato sera e domenica pomeriggio.

Siracusa, al Teatro Alfeo torna la prosa per ragazzi e famiglie

A Siracusa il weekend è dedicato anche ai più piccoli e alle famiglie. Al Teatro Alfeo, nel cuore di Ortigia, riparte la stagione di prosa per ragazzi con La pupa di zucchero, spettacolo di figura ispirato ai dolci della tradizione siciliana e ai racconti dell’infanzia.

La proposta intreccia immaginario, tradizione popolare e teatro di figura, offrendo un’occasione per avvicinare bambini e adulti al linguaggio della scena.

Sono previste repliche nei turni mattutini e pomeridiani di sabato 10 e domenica 11 ottobre.