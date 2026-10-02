“La Commedia scende in piazza”: dal 7 all’11 ottobre il Teatro Stabile di Catania porta la Commedia dell’Arte nel cuore della città

Quindici rappresentazioni gratuite in cinque giorni tra Piazza Università, Piazza Federico di Svevia, Piazza Bellini e Piazza Spirito Santo. Il progetto con l’Accademia Internazionale di Teatro di Roma, diretto da Luca Negroni con la supervisione artistica di Silvia Marcotullio

Portare la Commedia dell’Arte nei luoghi della vita cittadina e aprire il teatro a un pubblico sempre più ampio. Nasce da questa idea “La Commedia scende in piazza”, il nuovo progetto del Teatro Stabile di Catania, realizzato in collaborazione con l’Accademia Internazionale di Teatro di Roma e con il patrocinio del Comune di Catania.

La Commedia dell’Arte incontra le piazze di Catania

Dal 7 all’11 ottobre, per cinque giorni, le maschere e i personaggi della tradizione usciranno dagli spazi teatrali per incontrare direttamente la città, con quindici rappresentazioni gratuite e aperte a tutti tra Piazza Università, Piazza Federico di Svevia, Piazza Bellini e Piazza Spirito Santo. Il calendario prevede ogni giorno tre appuntamenti, alle ore 11.00, 17.00 e 20.30.

Quindici spettacoli gratuiti in cinque giorni

Con la regia di Luca Negroni e la supervisione artistica di Silvia Marcotullio, lo spettacolo coinvolge sei giovani interpreti, tra allievi ed ex allievi dell’Accademia Internazionale di Teatro: Rocco Baldassini, Aurora Catalano, Mario Gieri, Alessandro Lazzari, Gabriella Luperto e Aurelio Carmelo Pio Mandraffino.

La collaborazione offre loro la possibilità di passare dall’alta formazione a un’esperienza professionale concreta, lavorando a una produzione del Teatro Stabile di Catania e confrontandosi con una dimensione particolare della pratica teatrale: quella dell’incontro diretto con il pubblico, fuori dagli spazi tradizionalmente destinati allo spettacolo.

Maschere e costumi sono dell’Accademia Internazionale di Teatro, mentre il supporto tecnico è del Teatro Stabile di Catania.

Il percorso prenderà il via mercoledì 7 ottobre alle 11.00 in Piazza Università, proseguirà alle 17.00 in Piazza Federico di Svevia e alle 20.30 in Piazza Bellini. Giovedì 8 ottobre gli appuntamenti saranno alle 11.00 in Piazza Università, alle 17.00 in Piazza Spirito Santo e alle 20.30 in Piazza Bellini. Venerdì 9 ottobre, alle 11.00 in Piazza Università, alle 17.00 in Piazza Federico di Svevia e alle 20.30 nuovamente in Piazza Università.

Sabato 10 ottobre la Commedia dell’Arte arriverà alle 11.00 in Piazza Bellini, alle 17.00 in Piazza Università e alle 20.30 in Piazza Spirito Santo. La manifestazione si concluderà domenica 11 ottobre con gli appuntamenti delle 11.00 in Piazza Federico di Svevia, delle 17.00 in Piazza Università e delle 20.30 in Piazza Bellini.

Un progetto che porta dunque il teatro fuori dal teatro, scegliendo le piazze come luogo di rappresentazione e di incontro e riportando la Commedia dell’Arte nella dimensione aperta e popolare del rapporto immediato con gli spettatori.

Tutte le rappresentazioni sono gratuite e aperte al pubblico.

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