TC Fiumefreddo, sfuma il sogno Serie B2: Park Genova vince 4-2 lo spareggio playoff

Si ferma a un passo dal sogno la corsa del TC Fiumefreddo verso la Serie B2. La promozione non arriva, ma la giornata vissuta sui campi di casa resta comunque una pagina storica per il circolo etneo e per tutto lo sport fiumefreddese, che nei suoi 36 anni di vita scrive uno dei capitoli più importanti del proprio percorso.

Contro il blasonato Park Genova, società di grande tradizione del tennis italiano, la formazione fiumefreddese si arrende con il punteggio complessivo di 4-2 al termine di una sfida intensa, equilibrata e rimasta in bilico fino ai doppi, decisivi per indirizzare lo spareggio in favore dei liguri.

Una stagione straordinaria nonostante l’amarezza

Nonostante la sconfitta finale, resta la consapevolezza di una stagione straordinaria, culminata con l’accesso all’ultimo atto dei playoff nazionali di Serie C. Un percorso che conferma la crescita del club sotto il profilo tecnico, organizzativo e sportivo, proiettando il TC Fiumefreddo tra le realtà più interessanti del tennis siciliano.

Un lavoro costante e strutturato, che unisce risultati agonistici e impegno sociale, grazie alle numerose attività portate avanti dalla società.

L’atmosfera della grande occasione

Il circolo, fondato nel maggio 1989, ha vissuto una giornata di grande partecipazione. Sugli spalti un pubblico numeroso, tra cui anche i soci fondatori, ha accompagnato la squadra dal primo all’ultimo punto, rendendo l’evento ancora più significativo.

Il racconto dei match

Dopo i singolari il confronto era perfettamente in equilibrio sul 2-2.

Per il TC Fiumefreddo sono arrivati i successi di:

Forcano , vittorioso su Ceppellini 6-2, 6-4

, vittorioso su Ceppellini 6-2, 6-4 Di Prima, su Tavilla 6-2, 7-6

Per il Park Genova hanno risposto:

Ruffino , su Dolce 7-5, 6-3

, su Dolce 7-5, 6-3 Strizza, su Chisari 6-2, 6-2

La svolta nei doppi

Per continuare a inseguire il sogno promozione serviva vincere entrambi i doppi, ma l’esperienza del Park Genova ha fatto la differenza nei momenti decisivi.

Ceppellini/Bottino battono Forcano/Le Mura 6-3, 3-6, 10-4

Ruffino/Tavilla superano Siringo/Dolce 7-5, 6-4

Due incontri che chiudono definitivamente lo spareggio sul 4-2 per i liguri.

Il presidente Chisari: “Orgoglio e crescita, il progetto continua”

Al termine della sfida, il presidente Stefano Chisari ha tracciato un bilancio positivo della stagione:

«È stata una giornata speciale ed emozionante, con tanta gente vicina alla squadra. Abbiamo affrontato un avversario di altissimo livello, ma i ragazzi hanno dato tutto arrivando fino all’ultimo atto dei playoff».

E aggiunge:

«C’è rammarico per non aver centrato la promozione, ma prevale l’orgoglio per il percorso fatto. Il TC Fiumefreddo sta crescendo e questa stagione lo dimostra. Continueremo a lavorare con serietà e ambizione».

Anche il settore giovanile protagonista

Ottime notizie anche dal settore giovanile, finalista nei playoff di Serie D1. I giovani del club hanno pareggiato 2-2 in casa della Zagara Sporting Club di Palermo, rimandando ogni verdetto alla gara di ritorno.

«Un risultato importante – sottolinea il presidente – che ci proietta alla sfida di domenica a Fiumefreddo con la possibilità concreta di centrare la Serie C. Sarebbe un traguardo straordinario: due squadre in Serie C, un passo fondamentale per la crescita del club».