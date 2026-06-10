Tennis Club Fiumefreddo, sfida promozione in Serie B2: playoff contro il Park Tennis Genova

La stagione entra nel suo momento più importante per il Tennis Club Fiumefreddo. Domenica la formazione etnea sarà impegnata in Liguria per l’andata dei playoff nazionali che mettono in palio la promozione in Serie B2, affrontando il Park Tennis Genova in una doppia sfida che vale un’intera annata sportiva.

Il ritorno è in programma una settimana dopo sui campi di casa, dove il circolo presieduto da Stefano Chisari proverà a completare l’opera davanti ai propri sostenitori, inseguendo un traguardo che rappresenterebbe una pagina importante nella storia del tennis fiumefreddese.

Un percorso costruito con lavoro e risultati

L’accesso ai playoff è il risultato di una stagione disputata ad alto livello. A fine maggio il Tennis Club Fiumefreddo ha conquistato la qualificazione grazie al secondo posto ottenuto nel girone alle spalle de La Vela e davanti al Team Cobisi Gela, confermando la crescita di un progetto sportivo che negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano nel panorama tennistico siciliano.

A comporre la squadra che si giocherà la promozione sono Joel Barreiro, Thiago Cacao, Matteo Chisari, Marco Di Prima, Gabriele Dolce, Ignazi Forcano, Francesco Le Mura, Alessio Siringo, Dragos Cazacu e Denis Petak. Un gruppo guidato dal capitano Alessio Ardizzone, figura di riferimento sia all’interno dello spogliatoio sia nella vita del circolo, con il supporto dei direttori sportivi Salvatore Lo Nardo e Francesco Di Pasquale.

L’ostacolo Park Tennis Genova

L’avversario sarà di quelli prestigiosi. Il Park Tennis Genova è infatti una delle realtà più importanti del tennis italiano e può vantare tra i propri tesserati nomi di primo piano come Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli.

Una sfida impegnativa che rappresenta però anche una grande opportunità per il club siciliano, chiamato a confrontarsi con una società di alto livello nazionale e a misurare il proprio percorso di crescita.

La fiducia del presidente Chisari

Alla vigilia dell’appuntamento, il presidente Stefano Chisari guarda con fiducia alla doppia sfida.

«Siamo arrivati al momento più importante della stagione. Questi playoff rappresentano il premio per il lavoro svolto durante tutto l’anno da atleti, tecnici, dirigenti e famiglie. Affronteremo una società importante come il Park Tennis Genova con rispetto e consapevolezza delle difficoltà che ci attendono, ma anche con la certezza di avere costruito un gruppo unito, competitivo e capace di esprimere un tennis di alto livello».

Il numero uno del circolo sottolinea anche il valore umano del gruppo: «I ragazzi hanno dimostrato attaccamento alla maglia, spirito di sacrificio e grande maturità nei momenti più delicati della stagione. Per questo meritano di vivere fino in fondo questa esperienza. La gara di Genova sarà soltanto il primo atto di una sfida che si giocherà nell’arco di due incontri e che richiederà concentrazione, equilibrio e carattere».

Un traguardo che coinvolge tutta la comunità

Per Fiumefreddo è un appuntamento che va oltre il semplice risultato sportivo. Il Tennis Club rappresenta da oltre trent’anni una delle realtà più solide e longeve del territorio, con generazioni di atleti cresciute sui campi recentemente riqualificati.

«Voglio ringraziare tutti gli atleti che hanno contribuito a questo percorso e rivolgere un pensiero particolare al nostro capitano Alessio Ardizzone, che ha svolto un ruolo fondamentale nella crescita del gruppo. Adesso chiediamo ai nostri sostenitori di continuare a starci vicino. Giocarsi la promozione in Serie B2 è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità e faremo di tutto per regalarci e regalare al territorio una grande soddisfazione», aggiunge Chisari.

Il presidente conclude ribadendo la filosofia che anima il circolo: «Lo sport è palestra di vita. Noi da sempre crediamo nella formazione attraverso la scuola tennis. Ma se i tennisti di prima generazione sono ancora oggi in prima fila significa che abbiamo davvero creato qualcosa di speciale, che continua con i nostri figli. Siamo fieri di tutto questo».

Anche il tennis siciliano sogna

Oltre al Tennis Club Fiumefreddo, saranno impegnate nei playoff nazionali anche La Vela Messina, che affronterà la Società Canottieri Vittorino, e il Team Cobisi Gela, chiamato alla sfida contro il Tennis Club Romano di Bergamo.

Un fine settimana che potrebbe regalare importanti soddisfazioni all’intero movimento tennistico siciliano, impegnato nella rincorsa verso le categorie superiori.