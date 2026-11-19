Un nuovo riconoscimento internazionale per la Sicilia e per il suo patrimonio naturale giunto qualche giorno fa. Stromboli è stato inserito tra i 100 siti geologici più importanti al mondo nell’ambito del terzo elenco degli IUGS Geological Heritage Sites, il programma dell’Unione Internazionale delle Scienze Geologiche (IUGS) che individua e valorizza i luoghi di eccezionale interesse scientifico.

Il vulcano eoliano è stato selezionato per il suo straordinario valore geologico e per il contributo offerto alla ricerca e alla comprensione dei fenomeni vulcanici. La sua attività persistente e le caratteristiche del sistema eruttivo rendono Stromboli un autentico laboratorio naturale per gli studiosi, che da decenni ne analizzano i processi e le dinamiche.

Rosa Oliva: «Siamo molto felici per questa scelta»

Soddisfazione per il riconoscimento è stata espressa anche da Rosa Oliva, presidente della Pro Loco di Stromboli, che ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulle esigenze dell’isola e sul suo futuro.

«Siamo molto felici per questa scelta. L’anno scorso abbiamo organizzato un convegno intitolato “Stromboli, quale futuro?”, con l’obiettivo di accendere un faro sulla nostra isola e attirare l’attenzione sui problemi che ha dovuto affrontare negli ultimi anni, a partire dall’incendio e dalle successive alluvioni».

Per Oliva, il riconoscimento internazionale rappresenta un’occasione importante per riportare Stromboli al centro dell’attenzione, ma resta fondamentale affrontare le questioni che incidono sulla vita quotidiana della comunità.

Trasporti e collegamenti: «Fermi a circa 40 anni fa»

Tra le principali criticità indicate dalla presidente della Pro Loco c’è quella dei collegamenti marittimi. Secondo Oliva, corse e orari dei trasporti che collegano Stromboli e Panarea con il resto del territorio non sarebbero stati adeguati alle esigenze attuali da circa quarant’anni.

Proprio su questo tema, la Pro Loco ha recentemente presentato un documento nell’ambito della consultazione delle compagnie di navigazione, ottenendo la convocazione da parte della Commissione regionale dei Trasporti.

«Abbiamo avuto un’ampia apertura da parte della Commissione, che ha recepito le nostre istanze e si è espressa favorevolmente», ha spiegato Oliva, evidenziando la necessità di rivedere corse e orari per rispondere meglio alle esigenze delle comunità isolane. Il documento è stato presentato anche a nome dell’Associazione degli Albergatori di Panarea.

Il futuro di Stromboli passa anche dai suoi abitanti

Un altro aspetto sottolineato da Rosa Oliva riguarda la situazione demografica dell’isola. Mentre il dibattito nazionale si concentra spesso sullo spopolamento dei territori insulari minori, Stromboli registra, secondo quanto riferito dalla presidente, un andamento diverso.

«Abbiamo 90 bambini quest’anno ed è stata aperta la scuola elementare dopo tanti anni nella frazione di Ginostra per la nostra unica alunna», ha raccontato, sottolineando l’importanza di creare le condizioni affinché le nuove generazioni possano continuare a vivere sull’isola.

La sfida, dunque, non riguarda soltanto la valorizzazione del patrimonio naturalistico e geologico, ma anche la possibilità di garantire servizi e collegamenti adeguati a chi Stromboli la abita tutto l’anno.