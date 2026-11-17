Il vulcano siciliano è stato inserito nel terzo elenco degli IUGS Geological Heritage Sites, dedicato ai luoghi di eccezionale valore per la conoscenza della storia della Terra. Tra i sei siti italiani selezionati, Stromboli è considerato un laboratorio naturale di riferimento per lo studio dell’attività vulcanica esplosiva.

Stromboli entra ufficialmente tra i cento siti geologici di maggiore rilevanza scientifica a livello internazionale. Il vulcano delle Isole Eolie è stato inserito nel terzo elenco degli IUGS Geological Heritage Sites, il programma promosso dall’Unione Internazionale delle Scienze Geologiche (IUGS) per individuare e valorizzare i luoghi che hanno contribuito in maniera significativa allo sviluppo delle conoscenze sul nostro pianeta.

Un riconoscimento importante per la Sicilia e per la comunità scientifica che da decenni studia l’attività del vulcano, considerato un punto di riferimento mondiale per la comprensione dei fenomeni eruttivi. Stromboli è infatti uno dei sei siti italiani selezionati nella nuova lista, presentata il 6 novembre a Monchique, in Portogallo, durante un incontro internazionale che ha riunito 156 esperti provenienti da 49 Paesi.

Stromboli, un laboratorio naturale per la vulcanologia

Il valore scientifico di Stromboli va ben oltre il suo paesaggio suggestivo e le spettacolari manifestazioni eruttive che lo rendono una delle mete più conosciute dell’arcipelago eoliano.

La sua attività persistente e le caratteristiche del sistema vulcanico ne fanno un osservatorio naturale privilegiato per analizzare i meccanismi che regolano le eruzioni, la risalita del magma e il comportamento dei gas all’interno del condotto vulcanico.

In particolare, il riconoscimento internazionale sottolinea l’importanza di Stromboli per lo studio dell’attività vulcanica esplosiva. Le osservazioni sul campo, le analisi di laboratorio e il monitoraggio strumentale condotti nel corso degli anni hanno permesso ai ricercatori di approfondire le dinamiche eruttive e di migliorare la comprensione dei fenomeni che caratterizzano il vulcano.

Il tema è stato al centro anche del servizio della TGR Sicilia, che ha raccolto l’intervento di Stefano Branca, direttore del Dipartimento Vulcani dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Sei siti italiani nel patrimonio geologico mondiale

Con Stromboli sono sei i luoghi italiani inseriti nel nuovo elenco internazionale. Oltre al vulcano delle Eolie, la selezione comprende la Vena del Gesso Romagnola, in Emilia-Romagna; la successione marina pleistocenica di Montalbano Jonico, in Basilicata; il giacimento fossilifero di Bolca, in Veneto; il Monte Cervino, condiviso tra Italia e Svizzera; e la faglia dello Zuccale, sull’Isola d’Elba.

Ciascuno di questi siti rappresenta una testimonianza fondamentale per comprendere differenti processi geologici: dalla formazione delle montagne ai cambiamenti climatici, dalle trasformazioni degli ecosistemi marini fino all’evoluzione della crosta terrestre.

Nel caso di Stromboli, l’attenzione è rivolta soprattutto alla possibilità di osservare e studiare in maniera continuativa i fenomeni vulcanici. Il vulcano eoliano figura tra i 13 siti di interesse vulcanologico selezionati a livello mondiale nel nuovo elenco, accanto a luoghi di grande rilevanza scientifica come il Monte Fuji, il Mount St. Helens e il Taupo.