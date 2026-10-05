Street Art, quattro luoghi del centro storico di Catania diventano spazi per nuovi interventi artistici

La città cambia segno e affida alla creatività contemporanea alcune delle sue superfici. Il Comune di Catania ha promosso un concorso di idee dedicato alla Street Art, con l’obiettivo di realizzare nuovi interventi di arte urbana in quattro luoghi del centro storico.

L’iniziativa punta a valorizzare gli spazi attraverso il linguaggio della creatività contemporanea, rafforzandone al tempo stesso l’identità e il rapporto con la città.

Gli artisti partecipanti saranno chiamati a confrontarsi direttamente con i luoghi individuati, progettando interventi capaci di dialogare con la storia, le caratteristiche architettoniche e il contesto urbano nel quale saranno inseriti.

Una parte delle proposte sarà dedicata alla figura di Sant’Agata, patrona di Catania e simbolo profondamente legato alla storia e all’identità della città. Accanto ai temi agatini, il concorso prevede anche la possibilità di presentare opere a tema libero, lasciando agli artisti maggiore spazio per interpretare i luoghi attraverso linguaggi e sensibilità differenti.

L’obiettivo non è quindi soltanto quello di decorare alcune superfici urbane, ma di trasformarle in nuovi punti di incontro tra arte, spazio pubblico e comunità.

La Street Art diventa così uno strumento per intervenire sul paesaggio cittadino attraverso opere pensate per inserirsi nel tessuto urbano e contribuire alla sua valorizzazione.

I quattro luoghi individuati nel centro storico rappresenteranno altrettante occasioni per sperimentare un rapporto diretto tra la città e le espressioni dell’arte contemporanea, con progetti chiamati a rispettare il carattere e la storia degli spazi coinvolti.

Il concorso si inserisce dunque in una più ampia idea di valorizzazione dello spazio pubblico, nella quale l’arte può diventare anche uno strumento per raccontare Catania, la sua memoria e le sue trasformazioni.

L’avviso pubblico e tutta la documentazione relativa al concorso sono disponibili sul sito del Comune di Catania.