Il Busto Reliquiario di Sant’Agata restaurato tra emozione e polemiche: fede, arte e identità nel cuore di Catania

Un momento di grande valore storico, artistico e spirituale per la città, ma anche un’occasione che ha acceso il dibattito tra i devoti di Sant’Agata. La presentazione del restauro del Busto Reliquiario e del Velo della Patrona, eseguito dalle Maestranze dei Musei Vaticani nell’ambito delle celebrazioni per il IX Centenario della Traslazione delle Reliquie, ha restituito ai fedeli uno dei simboli più preziosi della devozione agatina. Se da un lato l’intervento è stato accolto con gratitudine per l’accurato lavoro di conservazione, dall’altro non sono mancate perplessità e critiche da parte di alcuni devoti, che ritengono il volto della Santa diverso da quello che per generazioni hanno imparato a conoscere e venerare.

Un intervento conservativo di alta specializzazione

Il restauro è stato preceduto da un’approfondita campagna diagnostica e ha interessato la pulitura delle superfici, il consolidamento degli elementi metallici e la verifica dello stato di conservazione dell’intero manufatto. L’obiettivo dichiarato dalle restauratrici dei Musei Vaticani è stato quello di preservare il Busto Reliquiario secondo i principi del restauro conservativo, rimuovendo alterazioni e depositi accumulati nel tempo e restituendo una maggiore leggibilità all’opera senza modificarne la struttura storica.

Un capolavoro che custodisce la storia di Catania

Realizzato nel XIV secolo dall’orafo senese Giovanni Di Bartolo, il Busto Reliquiario custodisce il cranio di Sant’Agata ed è uno dei più importanti esempi di oreficeria medievale europea. Nei secoli è stato arricchito da gioielli donati da sovrani, pontefici, nobili e semplici fedeli, diventando uno scrigno di fede e memoria collettiva. Ogni elemento racconta il profondo legame tra la Patrona e il popolo catanese, che da quasi nove secoli rinnova la propria devozione attraverso celebrazioni, offerte e tradizioni.

L’entusiasmo dei fedeli e le critiche sui social

La presentazione del Busto restaurato ha richiamato numerosi fedeli in Cattedrale, molti dei quali hanno espresso emozione nel rivedere da vicino il prezioso reliquiario. Tuttavia, nelle ore successive alla diffusione delle immagini, soprattutto sui social network, si è sviluppato un vivace confronto.

Diversi devoti hanno apprezzato il lavoro svolto, riconoscendo la necessità di un intervento conservativo per garantire la tutela dell’opera. Altri, invece, hanno manifestato disappunto, sostenendo che il volto della Santa appaia oggi più lucido, più chiaro o comunque differente rispetto all’immagine custodita nella memoria collettiva. Alcuni hanno parlato di una perdita di quella patina che, pur essendo frutto del tempo, era ormai percepita come parte integrante dell’identità del simulacro.

Si tratta di osservazioni legate soprattutto alla percezione estetica e al forte valore affettivo che il Busto Reliquiario riveste per la comunità. Gli esperti del restauro ricordano infatti che interventi di questo tipo mirano a recuperare le caratteristiche originarie dell’opera, eliminando gli effetti dell’ossidazione e dei depositi accumulati nel corso dei secoli, operando secondo criteri scientifici e conservativi.

Verso il 17 agosto, una data simbolo per Catania

Le celebrazioni proseguiranno con il tradizionale appuntamento del 17 agosto, che quest’anno assume un significato ancora più profondo nel contesto del IX Centenario della Traslazione delle Reliquie di Sant’Agata. La ricorrenza ricorda il ritorno delle reliquie della Martire a Catania nel 1126, dopo il lungo periodo trascorso a Costantinopoli, un evento che segnò profondamente la storia religiosa e civile della città.

La Festa di agosto rappresenta la seconda grande celebrazione agatina dopo quella del 3-5 febbraio e richiama ogni anno migliaia di fedeli. La processione estiva rinnova il legame tra la Patrona e i catanesi, che affidano a Sant’Agata le proprie preghiere e il proprio senso di appartenenza.

Il restauro del Busto Reliquiario si inserisce dunque in un momento storico particolarmente significativo. Le reazioni contrastanti dimostrano quanto questo manufatto non sia soltanto un capolavoro artistico, ma un simbolo identitario capace di suscitare emozioni profonde. Proprio questo intenso coinvolgimento testimonia il rapporto unico che continua a unire Catania alla sua Patrona, un legame destinato a rinnovarsi ancora una volta il prossimo 17 agosto.

Si informano i devoti e i fedeli che la Cattedrale sarà aperta eccezionalmente in dato odierna e nella giornata di domani in occasione dell’esposizione al pubblico della reliquia del cranio della Santuzza.