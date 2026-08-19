Squali, quanto sono davvero pericolosi? Tra paura, realtà e falsi miti

Il loro aspetto incute timore, ma il rischio per l’uomo è molto più basso di quanto raccontino film e cronaca. Ecco cosa sappiamo davvero sugli incontri tra squali e bagnanti.

Quando si parla di squali, nell’immaginario collettivo compare quasi sempre la stessa scena: una pinna che emerge dall’acqua, la musica che sale di tensione e la paura di un attacco improvviso. Un’immagine costruita soprattutto dal cinema e dalla cultura popolare, che nel corso dei decenni ha trasformato uno degli animali più affascinanti del mare in un simbolo di pericolo.

Ma quanto c’è di vero in questa paura?

La risposta è più complessa di quanto possa sembrare. Gli squali sono certamente animali selvatici capaci, in determinate circostanze, di ferire gravemente una persona. Tuttavia, l’incontro con uno squalo non significa automaticamente trovarsi di fronte a un pericolo imminente. Gli esseri umani, infatti, non rappresentano la normale preda della maggior parte delle specie di squalo.

Un predatore, ma non un “mangiatore di uomini”

Gli squali sono predatori fondamentali per gli ecosistemi marini. Esistono centinaia di specie, molto diverse tra loro per dimensioni, comportamento, alimentazione e habitat. Pensare allo squalo come a un unico animale è quindi già un errore.

Solo alcune specie sono associate agli attacchi più gravi nei confronti dell’uomo. Tra queste vengono generalmente citati il grande squalo bianco, lo squalo tigre e lo squalo toro.

Anche per queste specie, però, l’uomo non costituisce normalmente una preda abituale. In molti casi gli incontri possono essere legati alla curiosità, alla confusione o a una reazione difensiva dell’animale.

Il cosiddetto “attacco” può dunque avere dinamiche molto differenti. Un morso esplorativo, per esempio, può provocare conseguenze drammatiche per una persona, nonostante non corrisponda necessariamente alla volontà dell’animale di predarla.

Quanto è realmente probabile essere attaccati?

La percezione del rischio è spesso molto diversa dal rischio reale.

Ogni anno vengono registrati attacchi di squali in diverse parti del mondo, alcuni dei quali mortali. Ma, se si considera la vastità degli oceani e il numero enorme di persone che ogni anno nuotano, fanno surf o praticano immersioni, la probabilità individuale di subire un attacco resta estremamente bassa.

Questo non significa che il rischio sia inesistente. Significa, piuttosto, che deve essere inserito nella giusta prospettiva.

La cronaca tende inoltre a dare grande risalto agli episodi più eccezionali. Un incontro ravvicinato con uno squalo può diventare rapidamente una notizia internazionale, mentre milioni di persone entrano in mare ogni giorno senza incontrarne mai uno.

Perché allora abbiamo così paura degli squali?

Una parte della risposta si trova nella nostra psicologia.

Gli esseri umani tendono a temere maggiormente eventi rari ma spettacolari e difficili da controllare. Un grande predatore che compare improvvisamente nell’acqua risponde perfettamente a questo meccanismo.

A ciò si aggiunge l’enorme influenza esercitata dal cinema. Film come Lo squalo hanno contribuito a costruire nell’immaginario pubblico la figura dello squalo come macchina assassina, capace di inseguire deliberatamente l’uomo.

La realtà biologica è molto più sfumata.

Uno squalo non “caccia l’uomo” nel senso cinematografico del termine. Il comportamento di questi animali dipende da numerosi fattori: specie, ambiente, disponibilità di prede, condizioni dell’acqua e comportamento umano.

Il mare, però, non è una piscina

Ridimensionare la paura degli squali non significa ignorare le normali regole di prudenza.

Quando si entra in mare si entra nell’habitat di numerose specie selvatiche. Alcune precauzioni possono ridurre ulteriormente la possibilità di incontri problematici: evitare di nuotare da soli in zone note per la presenza di squali, prestare attenzione alle indicazioni delle autorità locali e uscire dall’acqua in caso di avvistamento.

Particolare cautela è consigliabile anche nelle situazioni in cui gli squali possono essere maggiormente attratti dalla presenza di prede o da attività di pesca.

In caso di avvistamento, la cosa più importante è mantenere la calma e allontanarsi dall’area senza provocare l’animale.

Gli squali sono forse loro ad avere più paura di noi

C’è poi un aspetto spesso dimenticato: il rapporto tra esseri umani e squali non è affatto a favore di questi ultimi.

Molte popolazioni di squali hanno subito forti pressioni a causa della pesca, della cattura accidentale e della degradazione degli habitat marini. Numerose specie sono oggi considerate minacciate.

Questo rende ancora più importante evitare di trasformare ogni avvistamento in una caccia al “mostro” da eliminare.

Gli squali svolgono infatti un ruolo importante negli ecosistemi marini e la loro presenza può essere un indicatore della salute degli ambienti oceanici.

Paura sì, panico no

Quindi, gli squali sono pericolosi?

Potenzialmente sì, ma non nel modo in cui spesso li immaginiamo. Sono animali selvatici, alcuni dei quali possiedono dimensioni e capacità tali da poter provocare ferite gravissime. Ignorare questa possibilità sarebbe sbagliato.

Altrettanto sbagliato, però, è considerare ogni squalo una minaccia per chiunque entri in acqua.

La vera sfida è riuscire a sostituire la paura irrazionale con la conoscenza. Informarsi sulle specie presenti in una determinata zona, rispettare le indicazioni di sicurezza e comprendere il comportamento degli animali permette di vivere il mare con maggiore consapevolezza.

Perché, alla fine, lo squalo non è il mostro che abbiamo imparato a temere sul grande schermo. È un animale selvatico che appartiene al mare. E conoscerlo meglio significa anche imparare a rispettarlo.

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