Spagna in semifinale: Merino firma ancora il gol decisivo, Belgio eliminato nel finale

Ancora una volta è Mikel Merino l’uomo della provvidenza. Dopo aver deciso la sfida contro il Portogallo, il centrocampista spagnolo si ripete anche nei quarti di finale del Mondiale 2026, regalando alla Spagna il successo per 2-1 sul Belgio e la qualificazione alla semifinale contro la Francia.

Una vittoria sofferta, arrivata solo negli ultimi minuti di una partita molto equilibrata, nella quale il Belgio ha tenuto testa ai campioni d’Europa per lunghi tratti, uscendo dal torneo con una prestazione di grande carattere.

Fabian Ruiz rompe l’equilibrio, De Ketelaere risponde

La gara si apre con una lunga fase di studio. La Spagna prova a imporre il proprio possesso palla grazie alla regia di Rodri e alle iniziative di Dani Olmo, ma trova davanti a sé un Belgio ordinato e compatto, pronto a ripartire con Doku e De Bruyne.

La svolta arriva al 30′. Pedro Porro dialoga con Lamine Yamal sulla fascia destra e serve un pallone in area: la prima conclusione di Dani Olmo viene respinta, ma sulla ribattuta Fabian Ruiz è il più rapido di tutti e batte Courtois per l’1-0.

Il vantaggio, però, dura poco. Al 41′ il Belgio trova il pareggio grazie a Charles De Ketelaere, che svetta di testa su un preciso cross di Castagne anticipando Cubarsí e riportando il risultato in equilibrio prima dell’intervallo.

Nella ripresa cambia tutto

Nel secondo tempo entrambi gli allenatori provano a cambiare volto alla partita con diverse sostituzioni. La Spagna inserisce Pedri e Ferran Torres, mentre il Belgio risponde con Lukaku, Witsel e Seys.

Lamine Yamal cresce con il passare dei minuti e diventa il principale riferimento offensivo degli spagnoli, costringendo Courtois a un intervento decisivo. Poco dopo, però, arriva la svolta che cambia l’incontro: il portiere belga è costretto ad abbandonare il campo per un infortunio muscolare, lasciando il posto al giovane Lammers.

La pressione della Spagna aumenta e De la Fuente si gioca le ultime carte inserendo Nico Williams e Mikel Merino.

Merino decisivo ancora una volta

A due minuti dal novantesimo arriva il gol che decide la sfida. Cubarsí prova la conclusione dalla distanza, Lammers respinge senza riuscire a bloccare il pallone e Merino si avventa sulla ribattuta, firmando il definitivo 2-1.

Per il centrocampista spagnolo è il secondo gol decisivo consecutivo nella fase a eliminazione diretta, dopo quello realizzato nei quarti contro il Portogallo.

Ora la Francia

La Spagna conquista così la semifinale e prolunga la propria imbattibilità, arrivata a 36 partite consecutive, avvicinandosi al record stabilito dall’Italia di Roberto Mancini.

Martedì 14 luglio, a Dallas, la squadra di Luis de la Fuente affronterà la Francia in una sfida che promette spettacolo e metterà di fronte due delle principali favorite per la conquista del titolo mondiale.