Mondiali 2026, la Francia elimina il Marocco e vola in semifinale: decidono Mbappé e Dembélé

La Francia conferma ancora una volta il proprio ruolo tra le grandi potenze del calcio mondiale. Per il terzo Mondiale consecutivo, la nazionale guidata da Didier Deschamps conquista l’accesso alle semifinali grazie al successo per 2-0 sul Marocco, al termine di una gara dominata soprattutto nella seconda metà di gioco.

Dopo aver raggiunto uno storico quarto posto nell’edizione precedente, il cammino della selezione nordafricana si interrompe questa volta ai quarti di finale. I transalpini hanno fatto valere la maggiore qualità tecnica e la profondità della rosa, trovando le reti decisive con i propri uomini simbolo, Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. In semifinale la Francia affronterà la vincente della sfida tra Spagna e Belgio.

Francia subito padrona del campo

L’avvio è tutto di marca francese. Dopo appena pochi minuti Bono è chiamato a due interventi decisivi: prima respinge una conclusione dalla distanza di Mbappé, poi salva il risultato su un colpo di testa ravvicinato di Dayot Upamecano nato da calcio d’angolo.

La pressione dei Bleus continua e al 25′ arriva anche l’occasione più importante del primo tempo. Mbappé viene atterrato in area da Noussair Mazraoui e l’arbitro concede il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso numero 10 francese, ma Bono intuisce la conclusione, neutralizzando il penalty e mantenendo il risultato in equilibrio.

Prima dell’intervallo la Francia sfiora ancora il vantaggio con Désiré Doué e soprattutto con Lucas Digne, il cui sinistro colpisce in pieno il palo.

Mbappé rompe l’equilibrio

Il Marocco prova a rientrare in partita nella ripresa aumentando il baricentro, ma le occasioni create non mettono realmente in difficoltà Mike Maignan.

Al 60′ arriva l’episodio che cambia definitivamente il match. Doué serve Mbappé al limite dell’area: il fuoriclasse francese controlla il pallone e lascia partire un destro preciso che si insacca sul palo lontano, firmando l’1-0.

Per l’attaccante del Real Madrid è l’ottavo gol del torneo, rete che gli permette di raggiungere la vetta della classifica marcatori.

Dembélé chiude i conti

La Francia sfrutta il momento di difficoltà del Marocco e trova il raddoppio appena cinque minuti più tardi.

L’azione nasce da una rapida combinazione offensiva che libera Ousmane Dembélé al limite dell’area. Il Pallone d’Oro in carica conclude con precisione, trovando il palo interno prima che il pallone termini in rete per il definitivo 2-0.

Il Marocco ci prova fino alla fine

Nel finale Deschamps concede spazio alle rotazioni, permettendo al Marocco di guadagnare campo e costruire alcune occasioni interessanti.

Azzedine Ounahi e Neil El Aynaoui sfiorano il gol che avrebbe potuto riaprire la partita, ma la difesa francese riesce a controllare senza particolari affanni.

Nel recupero anche Jean-Philippe Mateta ha l’opportunità di arrotondare il risultato, trovando però ancora una volta la pronta risposta di Bono.

Al triplice fischio esplode la festa dei Bleus, che continuano la corsa verso il sogno mondiale e si preparano ad affrontare una nuova semifinale iridata.