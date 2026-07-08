Mondiali 2026: Argentina e Svizzera conquistano gli ultimi due posti nei quarti di finale

Si completa il quadro dei quarti di finale dei Mondiali 2026. Nella giornata dedicata agli ultimi due ottavi di finale, l’Argentina ha superato l’Egitto al termine di una sfida spettacolare conclusa sul 3-2, mentre la Svizzera ha eliminato la Colombia soltanto ai calci di rigore dopo un combattutissimo 2-2 maturato nei tempi regolamentari e supplementari.

Due partite ricche di emozioni che hanno chiuso ufficialmente gli ottavi di finale e definito il tabellone della fase a eliminazione diretta.

Argentina-Egitto 3-2: l’Albiceleste soffre ma passa il turno

L’Argentina ha dovuto faticare più del previsto contro un Egitto organizzato e mai disposto ad arrendersi.

A sbloccare il risultato è stata la Selección con Julián Álvarez al 18′, bravo a finalizzare un’azione offensiva ben costruita. L’Egitto ha però reagito con determinazione trovando il pareggio al 33′ grazie a Mostafa Mohamed.

Nella ripresa l’Argentina è tornata avanti al 56′ con Lautaro Martínez, ma gli africani hanno nuovamente ristabilito l’equilibrio al 71′ con Omar Marmoush, rendendo il finale incandescente.

La rete decisiva è arrivata all’84′, quando Lionel Messi ha trovato il gol del definitivo 3-2, regalando all’Albiceleste il pass per i quarti di finale dopo una gara combattuta fino all’ultimo minuto.

Svizzera-Colombia: servono i rigori per decidere il passaggio del turno

Ancora più equilibrata la sfida tra Svizzera e Colombia, conclusasi soltanto dopo la lotteria dei calci di rigore.

La Svizzera aveva trovato il vantaggio al 28′ con Breel Embolo, ma la Colombia ha risposto nel secondo tempo con Luis Díaz al 61′, riportando il punteggio in parità.

Nel finale dei tempi regolamentari gli svizzeri sono tornati avanti grazie a Dan Ndoye al 79′, ma quando la qualificazione sembrava ormai in cassaforte è arrivato il pareggio colombiano firmato da Jhon Durán al 90’+3, che ha trascinato la sfida ai supplementari.

Nei trenta minuti aggiuntivi nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il gol decisivo, rimandando ogni verdetto ai tiri dal dischetto.

Dal dischetto la Svizzera si è dimostrata più lucida e precisa, imponendosi 4-3 ai rigori e conquistando così l’accesso ai quarti di finale.

Definito il tabellone dei quarti di finale

Con le qualificazioni di Argentina e Svizzera si chiude ufficialmente il programma degli ottavi di finale. Il Mondiale entra ora nella fase decisiva, con le otto migliori nazionali rimaste in corsa pronte a contendersi un posto nelle semifinali.

Le prossime sfide promettono grande spettacolo, con alcune delle favorite ancora in corsa e diverse sorprese che hanno saputo conquistare il proprio spazio nel tabellone della Coppa del Mondo 2026.