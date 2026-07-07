Mondiali 2026: Spagna e Belgio ai quarti, oggi tocca ad Argentina ed Egitto

Proseguono gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 e il tabellone continua a delinearsi. Nella giornata di ieri sono state Spagna e Belgio a conquistare il pass per i quarti di finale, al termine di due partite molto diverse tra loro: sofferta e risolta nei minuti di recupero quella degli iberici contro il Portogallo, decisamente più netta la vittoria dei Diavoli Rossi sugli Stati Uniti. Oggi il programma si completerà con le ultime due sfide degli ottavi: Argentina-Egitto alle ore 18 e Svizzera-Colombia alle ore 22.

La Spagna piega il Portogallo al 91′

Servono i minuti di recupero alla Spagna per avere ragione del Portogallo in un derby iberico combattuto fino all’ultimo secondo.

La sfida si è mantenuta in equilibrio per oltre novanta minuti, con entrambe le squadre attente soprattutto a non concedere spazi e occasioni. Quando i supplementari sembravano ormai inevitabili, è arrivata la giocata decisiva.

Al 91′ è stato Mikel Merino a regalare la qualificazione alle Furie Rosse, sfruttando un pallone vagante in area e firmando il definitivo 1-0 che vale il passaggio ai quarti di finale.

Per il Portogallo si interrompe così il cammino mondiale, mentre la Spagna conferma ancora una volta la propria solidità e resta tra le grandi favorite per il titolo.

Belgio senza problemi: Stati Uniti battuti 4-1

Molto più spettacolare il confronto tra Belgio e Stati Uniti, con i Diavoli Rossi protagonisti di una prestazione convincente che non ha lasciato scampo agli americani.

Il Belgio ha sbloccato la gara già al 16′ con Jérémy Doku, bravo a finalizzare una rapida azione offensiva.

Gli Stati Uniti hanno provato a reagire trovando il momentaneo pareggio al 38′ grazie a Timothy Weah, che ha riacceso le speranze della formazione americana.

Nella ripresa, però, è emersa tutta la qualità della squadra belga. Al 56′ Romelu Lukaku ha riportato avanti i suoi, mentre al 71′ Leandro Trossard ha firmato il gol del 3-1 che ha di fatto chiuso la partita.

Nel finale è arrivato anche il poker con Loïs Openda, in rete all’87′, per il definitivo 4-1.

Il Belgio conquista così con autorità l’accesso ai quarti di finale, confermandosi una delle nazionali più in forma del torneo.

Oggi si chiudono gli ottavi

Il programma degli ottavi di finale si completerà oggi con due sfide molto attese.

Alle 18:00 riflettori puntati sull’Argentina, chiamata ad affrontare un sorprendente Egitto, protagonista di un ottimo percorso nella fase a gironi.

Alle 22:00 sarà invece la volta di Svizzera-Colombia, un confronto che si preannuncia molto equilibrato e che assegnerà l’ultimo posto disponibile tra le migliori otto nazionali del torneo.

Con le qualificazioni di Spagna e Belgio, il quadro dei quarti di finale prende sempre più forma, mentre cresce l’attesa per conoscere le ultime protagoniste della fase finale dei Mondiali 2026.