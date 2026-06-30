Sicilia, avviso di preallerta incendi per il 30 giugno 2026: attenzione su tutto il territorio regionale

Per la giornata del 30 giugno 2026, il Dipartimento della Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di preallerta valido su tutto il territorio siciliano. La misura rientra nelle attività ordinarie della Campagna Antincendio Boschivo (AIB), attiva in Sicilia dal 15 maggio 2026.
Rischio incendi: livello basso ma preallerta regionale attiva
Nonostante il livello di pericolosità incendi sia classificato come “basso” nella maggior parte delle province, la Protezione Civile ha disposto comunque la fase di preallerta su scala regionale.
Si tratta di una procedura automatica prevista durante il periodo estivo di massima sorveglianza, finalizzata a garantire il costante monitoraggio del territorio e la tempestiva attivazione delle strutture operative in caso di necessità.
Situazione per provincia
Di seguito il quadro sintetico delle condizioni previste:
- Agrigento: pericolosità bassa – preallerta
- Caltanissetta: pericolosità bassa – preallerta
- Catania: pericolosità bassa – preallerta
- Enna: pericolosità bassa – preallerta
- Messina: pericolosità media – preallerta
- Palermo: pericolosità bassa – preallerta
- Ragusa: pericolosità bassa – preallerta
- Siracusa: pericolosità bassa – preallerta
- Trapani: pericolosità media – preallerta
Le condizioni meteo previste
Il bollettino evidenzia alcune condizioni climatiche che potrebbero incidere sul rischio incendi:
- Precipitazioni: possibili isolati temporali nelle aree interne
- Venti: deboli dai quadranti settentrionali
- Temperature: valori massimi elevati nelle zone pianeggianti e interne
- Umidità: tra il 30% e il 50% negli strati bassi dell’atmosfera
Questi elementi, combinati con la vegetazione secca tipica del periodo, possono favorire l’innesco e la rapida propagazione di incendi boschivi.
Cosa significa la fase di preallerta
La fase di preallerta rappresenta un livello di attenzione operativo che non implica emergenza, ma richiede una costante vigilanza del sistema di protezione civile.
In questo contesto:
- I Sindaci devono mantenere attivi i contatti con le strutture operative locali, la Prefettura-UTG, la Regione e gli enti territoriali
- Viene rafforzato il monitoraggio delle condizioni meteo-climatiche e dello stato della vegetazione
- Le autorità raccomandano la massima diffusione dell’avviso alla popolazione
- È previsto il costante aggiornamento della SORIS (Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana)
Un’estate ad alto livello di attenzione
La Protezione Civile sottolinea che, in condizioni di preallerta, l’umidità del combustibile vegetale e le condizioni atmosferiche possono comunque favorire incendi di elevata intensità e rapida propagazione, anche in presenza di un livello di rischio classificato come basso.
Per questo motivo, resta fondamentale la collaborazione dei cittadini e il rispetto delle norme di prevenzione, soprattutto nelle aree rurali e boschive.