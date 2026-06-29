ASS.O.FOR. accoglie con favore l’aumento dei percorsi IeFP in Sicilia: “Risposta concreta ai bisogni dei giovani”

In una nota firmata dal presidente, avvocato Antonio Oliveri, l’associazione ringrazia il presidente della Regione, Renato Schifani, l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale, Girolamo Turano, e il dirigente generale del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio Vincenzo Cusumano, insieme all’intera amministrazione regionale.

L’aumento dei percorsi da 260 a 300

Il punto centrale dell’intervento riguarda la decisione di portare da 260 a 300 il numero dei percorsi triennali finanziabili, una scelta definita da ASS.O.FOR. come “una risposta concreta alle esigenze del territorio”.

Secondo il presidente Oliveri, l’incremento rappresenta una misura attesa e necessaria per garantire una più ampia copertura della domanda formativa dei giovani siciliani in obbligo di istruzione e delle loro famiglie, oltre che degli enti del settore IeFP.

Il lavoro di ricognizione e la richiesta dell’associazione

Nelle settimane precedenti, ASS.O.FOR. aveva infatti segnalato il rischio che il numero inizialmente previsto dall’Avviso n. 33/2026 non fosse sufficiente a soddisfare l’intero fabbisogno formativo.

L’associazione aveva condotto una ricognizione tra gli enti della filiera, evidenziando una domanda superiore rispetto ai 260 percorsi programmati con il D.A. n. 13 del 26 marzo 2026. Per questo motivo era stata richiesta una revisione del dato, indicando come soglia minima prudenziale almeno 290 percorsi.

La decisione del Governo regionale di fissare il numero a 300 viene quindi letta come un adeguamento coerente con le reali esigenze del sistema formativo.

Formazione, imprese e qualifica professionale

L’iniziativa consente, secondo ASS.O.FOR., di garantire ai giovani siciliani la possibilità di frequentare un intero triennio formativo, includendo esperienze dirette nelle imprese e il conseguimento di una qualifica professionale.

Un modello che rafforza il legame tra formazione e mondo del lavoro, considerato strategico per l’occupabilità dei giovani.

Apprezzamento per Assessorato e Dipartimento

La nota sottolinea anche il lavoro svolto dall’Assessorato regionale e dagli uffici del Dipartimento, esprimendo fiducia nella tempestiva predisposizione del nuovo avviso per l’aumento dei corsi finanziabili.

ASS.O.FOR. richiama inoltre il percorso di riforma del settore avviato con la L.R. 23/2019 e rafforzato dalla L.R. 16/2022, evidenziando come negli anni sia sempre stato garantito l’avvio puntuale dell’anno formativo.

Obiettivo: più stabilità e continuità

L’incremento dei percorsi viene considerato anche un elemento di stabilità per enti e operatori del settore, che potranno programmare con maggiore sicurezza l’avvio delle attività formative a partire da settembre 2026, in concomitanza con l’anno scolastico.

L’associazione auspica inoltre ulteriori interventi per il finanziamento dei quarti anni, al fine di rafforzare la continuità didattica dell’intera filiera IeFP.

Dialogo istituzionale e prospettive future

ASS.O.FOR. conclude ribadendo la propria disponibilità a proseguire il confronto con istituzioni e parti sociali, nella convinzione che la collaborazione sia lo strumento più efficace per tutelare il diritto allo studio e ampliare le opportunità formative e occupazionali dei giovani siciliani.