Attualità

ASS.O.FOR. accoglie con favore l’aumento dei percorsi IeFP in Sicilia: “Risposta concreta ai bisogni dei giovani”

di Giuliano Spina

29 Giugno 2026

L’Associazione Organismi di Formazione Organizzazione Datoriale (ASS.O.FOR. O.D.) esprime vivo apprezzamento nei confronti del Governo della Regione Siciliana per l’incremento dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), destinati al ciclo formativo 2026-2029.

 

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Giuliano Spina