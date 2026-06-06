Dua Lipa in Sicilia, polemica dopo il matrimonio: Schifani replica al Telegraph

Le nozze siciliane di Dua Lipa e Callum Turner, celebrate tra Palermo e Bagheria dopo il matrimonio civile avvenuto a Londra, continuano a far discutere anche oltre i confini italiani. Dopo l’attenzione mediatica internazionale riservata all’evento, a scatenare la polemica è stato infatti un articolo pubblicato dal quotidiano britannico The Telegraph, che nel raccontare i festeggiamenti della coppia avrebbe utilizzato toni e riferimenti giudicati offensivi nei confronti della Sicilia, riproponendo l’immagine dell’isola come terra legata esclusivamente alla mafia e alla criminalità organizzata.

Un’impostazione che ha suscitato reazioni indignate da parte delle istituzioni siciliane, soprattutto perché arriva in un momento in cui la regione è sempre più scelta da turisti internazionali, produzioni cinematografiche e personalità del mondo dello spettacolo come destinazione privilegiata per eventi esclusivi.

I festeggiamenti di Dua Lipa e dell’attore britannico Callum Turner hanno infatti attirato l’attenzione della stampa mondiale, portando ancora una volta la Sicilia sotto i riflettori grazie alle sue dimore storiche, al patrimonio artistico e ai paesaggi che hanno fatto da cornice alle celebrazioni.

La risposta del presidente Schifani

A intervenire sulla vicenda è stato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha espresso il proprio disappunto per il titolo pubblicato dal quotidiano britannico, difendendo l’immagine dell’isola e l’accoglienza riservata agli sposi.

«Sono certo che Dua Lipa e Callum Turner abbiano potuto apprezzare l’affetto e l’accoglienza che la Sicilia ha riservato loro in questi giorni e anche in passato», ha dichiarato Schifani.

Il governatore ha riconosciuto come durante i festeggiamenti non siano mancati alcuni disagi per i residenti legati alle misure di sicurezza e alle limitazioni agli spostamenti nelle aree interessate dall’evento, ma ha sottolineato il comportamento responsabile della popolazione.

«Nonostante qualche comprensibile malumore da parte dei residenti per le limitazioni agli spostamenti e i disagi legati alle misure di sicurezza adottate nelle aree interessate dalle celebrazioni, i siciliani hanno dimostrato ancora una volta grande senso di ospitalità», ha aggiunto.

L’appello agli sposi

Nelle sue dichiarazioni Schifani ha inoltre rivolto un invito diretto alla coppia, auspicando una presa di posizione rispetto alla narrazione proposta dal quotidiano britannico.

«Proprio per questo mi auguro che vogliano prendere le distanze dal titolo offensivo pubblicato dal Telegraph e difendere la scelta che hanno fatto di celebrare qui un momento così importante della loro vita».

Secondo il presidente della Regione, un eventuale intervento degli sposi rappresenterebbe un gesto significativo nei confronti della Sicilia e della sua comunità.

Oltre gli stereotipi

Il governatore ha infine ribadito la necessità di superare immagini stereotipate che continuano a essere associate all’isola.

«Sarebbe un gesto di attenzione verso una terra che li ha accolti con generosità e che merita di essere conosciuta per la sua bellezza, la sua cultura e la sua straordinaria capacità di rinascita, non attraverso stereotipi che appartengono al passato».

La vicenda riporta così al centro il tema della rappresentazione internazionale della Sicilia, spesso ancora legata a cliché che le istituzioni regionali cercano da anni di contrastare, puntando invece sulla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico dell’isola.