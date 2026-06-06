Dua Lipa e Callum Turner scelgono la Sicilia per le nozze: tra Palermo e Bagheria tre giorni di festa

Dopo il sì a Londra, la coppia sceglie la Sicilia per continuare i festeggiamenti

Dopo il matrimonio civile celebrato lo scorso 30 maggio a Londra, Dua Lipa e Callum Turner hanno scelto la Sicilia per proseguire i festeggiamenti del loro sì. La coppia è arrivata nell’Isola per alcuni giorni di celebrazioni esclusive tra Palermo e Bagheria, trasformando il matrimonio in un evento seguito dai media internazionali.

Per la cerimonia londinese, ospitata all’Old Marylebone Town Hall, la popstar britannica aveva indossato un raffinato abito Schiaparelli firmato da Daniel Roseberry, ispirato all’iconico look sfoggiato da Bianca Jagger nel giorno delle sue nozze. Conclusa la fase più istituzionale del matrimonio, i due sposi hanno deciso di continuare i festeggiamenti in Sicilia, scegliendo alcune delle location più prestigiose dell’isola.

L’arrivo degli sposi tra lusso, sicurezza e curiosità dei fan

L’arrivo della coppia a Palermo non è passato inosservato. Tra hotel di lusso, dimore storiche e eventi privati, la presenza di Dua Lipa e Callum Turner ha attirato curiosi, fan e fotografi. Non sono mancate però alcune polemiche da parte di residenti e commercianti, che hanno contestato le limitazioni alla circolazione e le misure di sicurezza predisposte per garantire la privacy degli ospiti.

La Sicilia si conferma meta privilegiata per gli eventi delle star internazionali

Anche in Sicilia Dua Lipa ha confermato il suo ruolo di icona internazionale della moda. Per la prima serata dei festeggiamenti palermitani la cantante ha scelto un esclusivo abito bianco firmato Bottega Veneta. Il modello, realizzato appositamente per lei, presentava uno scollo all’americana, schiena scoperta e una scenografica gonna a sirena arricchita da piume di struzzo bianche. A completare il look una clutch coordinata e preziosi gioielli Bulgari in oro.

Il momento più atteso delle celebrazioni è però in programma a Bagheria. La coppia ha scelto infatti la storica Villa Valguarnera come scenario della grande festa nuziale. L’organizzazione è stata affidata alla wedding planner Alessandra Grillo, già nota per aver curato matrimoni di grande richiamo mediatico, e all’agenzia milanese Fasten Seat Belt, specializzata in eventi di lusso.

Da giorni tecnici e allestitori sono al lavoro nella dimora appartenente alla principessa Vittoria Alliata per preparare una serata che si preannuncia spettacolare. Tra le indiscrezioni più insistenti circola anche quella di una possibile esibizione di Elton John, anche se al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale.

Tra glamour, moda e location da sogno, la Sicilia si conferma ancora una volta una delle mete più ambite per gli eventi esclusivi delle grandi star internazionali.