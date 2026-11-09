Sicilia Game Expo 2026, il mondo dei videogiochi torna protagonista: presentata la terza edizione

Dal 13 al 15 novembre SiciliaFiera ospiterà la terza edizione di Sicilia Game Expo. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell’evento, in programma a Misterbianco.

Il mondo dei videogiochi, dell’innovazione digitale e della cultura pop si prepara a conquistare nuovamente la Sicilia. È stata presentata questa mattina, 9 novembre, la terza edizione di Sicilia Game Expo 2026, la manifestazione dedicata al gaming e all’intrattenimento digitale che si svolgerà dal 13 al 15 novembre negli spazi di SiciliaFiera, a Misterbianco.

La conferenza stampa, fissata per le ore 11, ha rappresentato un momento di presentazione e lancio ufficiale della manifestazione, che si appresta a tornare con un appuntamento rivolto agli appassionati di videogiochi, agli operatori del settore e a un pubblico sempre più trasversale.

Sicilia Game Expo si conferma un appuntamento dedicato a un universo in continua evoluzione, nel quale videogame, tecnologia, creatività e nuove forme di intrattenimento si incontrano, coinvolgendo generazioni diverse.

La manifestazione si svolgerà presso SiciliaFiera, padiglione B4, con ingresso da via Sonnino, in corso Carlo Marx 19, a Misterbianco (Catania).

Tre giornate per immergersi nel mondo del gaming e vivere da vicino un settore che non rappresenta più soltanto una forma di svago, ma un comparto culturale, creativo ed economico in costante crescita.

Con la sua terza edizione, Sicilia Game Expo punta a consolidare il proprio ruolo nel panorama degli eventi dedicati alla cultura videoludica in Sicilia, offrendo al pubblico un’occasione di incontro e condivisione attorno a una passione che continua a conquistare nuovi spazi.

L’appuntamento è dunque dal 13 al 15 novembre 2026 a SiciliaFiera, padiglione B4, per tre giorni all’insegna del gaming e dell’innovazione.