Bepi Vigna al Sicilia Game Expo 2026: il fumetto incontra il pubblico siciliano

Tra gli appuntamenti più attesi del Sicilia Game Expo 2026 ci sarà anche l’incontro con Bepi Vigna, che sarà presente presso lo stand de “Il Tempio della Nona Arte”. Un’occasione per gli appassionati di fumetto di incontrare uno degli autori più importanti della scena italiana.

Il Sicilia Game Expo 2026 si prepara ad accogliere un ospite particolarmente significativo per il mondo del fumetto italiano: Bepi Vigna, sceneggiatore, scrittore e autore noto al grande pubblico soprattutto per essere tra i creatori di Nathan Never, insieme a Michele Medda e Antonio Serra.

Vigna sarà presente presso lo stand de “Il Tempio della Nona Arte”, realtà che da anni porta avanti la passione e la promozione del fumetto, della cultura pop e di tutte le espressioni della Nona Arte.

La sua partecipazione rappresenta un appuntamento di particolare interesse per gli appassionati, che avranno l’opportunità di incontrare direttamente l’autore e avvicinarsi al suo percorso artistico e professionale.

Bepi Vigna ha contribuito in maniera significativa alla storia del fumetto italiano contemporaneo. Il suo nome è indissolubilmente legato alla nascita di Nathan Never, personaggio e serie pubblicati da Sergio Bonelli Editore che hanno segnato il panorama della fantascienza a fumetti italiana.

Ma l’attività di Vigna non si è limitata alla sceneggiatura. Nel corso della sua carriera ha sviluppato numerosi progetti legati al fumetto, alla scrittura e alla divulgazione della cultura del fumetto, consolidando un percorso che attraversa diversi ambiti della Nona Arte.

La presenza al Sicilia Game Expo 2026 conferma inoltre il ruolo sempre più centrale che il fumetto occupa all’interno delle grandi manifestazioni dedicate all’intrattenimento, ai videogiochi e alla cultura pop. Un universo nel quale linguaggi differenti — dal fumetto al gaming, dall’illustrazione al cinema — continuano a incontrarsi e a dialogare con un pubblico sempre più ampio.

Per Il Tempio della Nona Arte, la partecipazione di Bepi Vigna costituisce un appuntamento importante e un ulteriore momento di incontro tra autori, lettori e appassionati.

Il pubblico potrà dunque trovare Bepi Vigna presso lo stand de Il Tempio della Nona Arte durante il Sicilia Game Expo 2026.

Un’occasione per incontrare un protagonista del fumetto italiano e, ancora una volta, per celebrare quella passione per le storie disegnate che continua a coinvolgere generazioni di lettori.

L’appuntamento è al Sicilia Game Expo 2026, presso lo stand de Il Tempio della Nona Arte.

jacktoto