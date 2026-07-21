Larry F. Houston ospite del Sicilia Game Expo 2026: arriva il regista della storica serie animata degli X-Men

Un protagonista assoluto dell’animazione americana degli anni Novanta sarà tra gli ospiti del Sicilia Game Expo 2026. L’organizzazione della manifestazione ha annunciato la presenza di Larry F. Houston, regista, produttore e storyboard artist che ha contribuito alla realizzazione di alcune delle serie animate più iconiche della cultura pop.

Houston è noto soprattutto per aver diretto e prodotto la celebre serie X-Men: The Animated Series, trasmessa negli anni Novanta e considerata ancora oggi uno dei prodotti Marvel più amati di sempre. Il suo lavoro continua anche nel presente: ricopre infatti il ruolo di Executive Producer di X-Men ’97, la serie Disney+ che ha raccolto l’eredità del cartone originale, riportando sullo schermo gli storici mutanti con un grande successo di pubblico e critica.

Nel corso della sua carriera ha lasciato il segno su alcuni dei franchise più importanti dell’animazione internazionale. Come storyboard artist e regista ha collaborato a produzioni dedicate a Spider-Man, Batman, Transformers, Tartarughe Ninja e G.I. Joe, contribuendo a definire l’immaginario di un’intera generazione di spettatori.

Il suo talento si è espresso anche nel mondo dei giocattoli. Houston ha infatti realizzato i celebri mini-fumetti allegati alle storiche action figure dei Masters of the Universe prodotte da Mattel, contribuendo a costruire la mitologia di personaggi come He-Man, Skeletor e gli altri protagonisti della saga.

La sua figura rappresenta inoltre una tappa importante nella storia dell’animazione statunitense. Larry F. Houston è stato il primo artista afroamericano a lavorare come storyboard artist per i tradizionali cartoon del sabato mattina e ha firmato anche la prima apparizione animata in televisione di Black Panther, anticipando di molti anni il successo cinematografico del personaggio.

La sua presenza al Sicilia Game Expo offrirà ai visitatori l’occasione di incontrare uno dei professionisti che hanno contribuito a plasmare alcune delle serie animate più amate degli ultimi quarant’anni, in un evento che si preannuncia particolarmente significativo per gli appassionati di fumetti, animazione e cultura pop.

Il Sicilia Game Expo 2026 si svolgerà dal 13 al 15 novembre presso SiciliaFiera, a Misterbianco (Catania), confermandosi uno degli appuntamenti di riferimento nel Sud Italia dedicati al mondo del gaming, del fumetto, del cosplay e dell’intrattenimento.