Sicilia Game Expo, ci siamo: Misterbianco diventa la capitale siciliana del gaming e della cultura pop

Domani il via alla terza edizione della manifestazione a SiciliaFiera. Tre giorni tra videogiochi, cosplay, fumetti, giochi da tavolo, creator e ospiti internazionali. Attese migliaia di appassionati per un appuntamento che punta a diventare un riferimento nel Sud Italia.

Manca ormai un giorno all’apertura del Sicilia Game Expo 2026 e l’attesa per uno degli appuntamenti più importanti dedicati alla cultura pop e al mondo videoludico dell’Isola cresce. Da domani, venerdì 13 novembre, fino a domenica 15 novembre, gli spazi di SiciliaFiera, a Misterbianco, si trasformeranno in un grande punto d’incontro per appassionati di videogiochi, fumetti, animazione, cosplay e intrattenimento digitale.

Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione compie un ulteriore passo in avanti: per la prima volta, infatti, l’Expo si svilupperà nell’arco di tre giornate, ampliando la propria offerta e puntando a coinvolgere un pubblico sempre più trasversale. Non soltanto gamer e appassionati di cultura nerd, ma anche famiglie, curiosi, creativi e professionisti di un settore che continua a conquistare spazio nell’industria culturale contemporanea.

Ospiti internazionali e grandi protagonisti della cultura pop

Tra gli elementi che caratterizzano questa edizione c’è sicuramente la presenza di ospiti provenienti da diversi mondi dell’intrattenimento.

Grande attenzione per Christian Divine, sceneggiatore legato al celebre videogioco Life is Strange, e Chris Darril, autore della serie Remothered e di Bye Sweet Carole, tra i nomi italiani che hanno saputo conquistare una dimensione internazionale nel panorama videoludico.

Spazio anche alla musica e alla memoria televisiva con I Cavalieri del Re, storica formazione interprete di alcune delle più celebri sigle dei cartoni animati, attesa per la sua prima presenza in Sicilia.

Il programma coinvolgerà inoltre creator, artisti e personalità del mondo Pokémon, tra cui Nicho Gambaru, Ale Postaggio e Nick Mantovani, oltre agli speedrunner Gidano e Chiara Morabito e alla creator Greta Galli.

Un parterre eterogeneo che racconta bene la natura dell’evento: un luogo in cui generazioni, linguaggi e passioni differenti possono incontrarsi.

Non soltanto videogiochi: un universo di esperienze

Il Sicilia Game Expo non sarà una semplice esposizione di console e videogame. La manifestazione si articolerà in diverse aree tematiche, pensate per offrire esperienze differenti e permettere ai visitatori di entrare in contatto con le tante anime della cultura pop.

Il mondo videoludico avrà naturalmente un ruolo centrale, con centinaia di postazioni dedicate al gaming, tornei e occasioni di gioco libero. Il Padiglione B2 ospiterà circa 750 postazioni e spazi dedicati anche ai giochi da tavolo, ai giochi di ruolo e ai tornei di carte.

Non mancherà l’Artist Alley, dove illustratori e fumettisti potranno presentare le proprie opere, realizzare sketch dal vivo e incontrare il pubblico.

Grande spazio anche al cosplay, con contest e spettacoli sul palco, oltre a momenti dedicati alla musica J-Pop e K-Pop, all’animazione e all’intrattenimento.

Tra le proposte rivolte alle famiglie figurano attività interattive, incontri a tema Disney, Trading Card Game e combattimenti di spada laser ispirati all’universo di Star Wars.

Una proposta che dimostra quanto il concetto di gioco si sia ormai allargato, diventando un’esperienza culturale capace di intrecciare tecnologia, arte, spettacolo e socialità.

La Sicilia che gioca, crea e guarda al futuro

Dietro una manifestazione come il Sicilia Game Expo c’è anche una riflessione più ampia sul ruolo che il gaming e la cultura digitale possono assumere nel territorio.

Il settore videoludico non rappresenta più soltanto una forma di intrattenimento, ma un ecosistema che coinvolge creativi, illustratori, sviluppatori, musicisti, doppiatori, aziende e community. Eventi come questo diventano quindi occasioni importanti per dare visibilità ai talenti, favorire nuove relazioni e avvicinare il pubblico a un comparto in continua evoluzione.

La sfida degli organizzatori è ambiziosa: contribuire a fare della Sicilia uno dei principali poli di riferimento per il gaming e la cultura pop nel Mezzogiorno.

E la crescita della manifestazione, arrivata alla terza edizione e pronta ad ampliare ulteriormente i propri spazi e contenuti, rappresenta un segnale significativo in questa direzione.

Tutte le informazioni per partecipare

L’appuntamento è a SiciliaFiera, in corso Carlo Marx 19, a Misterbianco, in provincia di Catania.

La manifestazione aprirà i battenti venerdì 13 novembre dalle 12 alle 20. Sabato 14 e domenica 15 novembre, invece, gli ingressi saranno aperti dalle 10 alle 20.

I biglietti sono disponibili attraverso il sito ufficiale della manifestazione, con possibilità di acquistare ingressi giornalieri e abbonamenti per più giornate.

Tre giorni, dunque, per immergersi in un universo fatto di videogiochi, fumetti, musica, creatività e fantasia.

Perché il Sicilia Game Expo non è soltanto una fiera per chi ama giocare: è soprattutto un’occasione per ritrovarsi, condividere passioni e scoprire quanto la cultura pop sia ormai parte integrante del nostro presente.