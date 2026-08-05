Settimana Mondiale dell’Allattamento al Seno: una scelta da sostenere, non da giudicare

Dal 1° al 7 agosto si celebra la Settimana Mondiale dell’Allattamento al Seno (World Breastfeeding Week), un’iniziativa internazionale promossa dalla World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’UNICEF. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’allattamento e promuovere politiche che consentano alle madri di ricevere un sostegno concreto durante i primi mesi di vita del bambino.

L’allattamento al seno rappresenta, secondo le principali evidenze scientifiche, l’alimentazione ideale per il neonato. Il latte materno contiene infatti tutti i nutrienti necessari alla crescita nei primi sei mesi di vita e contribuisce a rafforzare il sistema immunitario, riducendo il rischio di infezioni respiratorie e gastrointestinali. I benefici si estendono anche alla madre, favorendo il recupero dopo il parto e contribuendo a diminuire il rischio di alcune patologie, tra cui il tumore al seno e alle ovaie.

Ma la Settimana Mondiale non vuole limitarsi a ricordare i vantaggi dell’allattamento. Il messaggio che emerge con forza è un altro: nessuna donna dovrebbe affrontare questo percorso da sola. Allattare richiede tempo, informazioni corrette, assistenza qualificata e un ambiente favorevole, sia in famiglia sia sul luogo di lavoro. Per molte donne, infatti, le difficoltà iniziano già nei primi giorni dopo il parto, tra dolore, stanchezza e mancanza di supporto.

Negli ultimi anni il dibattito si è ampliato anche sul piano sociale. Se da un lato cresce la consapevolezza dell’importanza dell’allattamento, dall’altro si sottolinea sempre di più la necessità di rispettare le scelte individuali. Non tutte le madri possono allattare e non tutte desiderano farlo. Le ragioni possono essere mediche, psicologiche, lavorative o personali. Per questo motivo le istituzioni sanitarie e le associazioni invitano a superare ogni forma di giudizio, promuovendo un approccio basato sull’informazione, sul rispetto e sul sostegno.

L’edizione 2026 della Settimana Mondiale richiama inoltre l’attenzione sull’importanza di costruire sistemi sanitari e comunità più inclusivi, capaci di accompagnare le famiglie lungo tutto il percorso della genitorialità. Ospedali, consultori, pediatri, ostetriche e reti territoriali svolgono un ruolo fondamentale nell’offrire consulenze qualificate e nel creare condizioni favorevoli affinché ogni madre possa compiere una scelta libera e consapevole.

La Settimana Mondiale dell’Allattamento al Seno diventa così un’occasione per riflettere su un tema che riguarda non solo la salute, ma anche i diritti, il lavoro e il benessere delle famiglie. Promuovere l’allattamento significa costruire una società capace di sostenere la maternità senza imporre modelli unici, garantendo a ogni donna il diritto di essere informata, ascoltata e accompagnata nelle proprie decisioni.