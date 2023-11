Lunedì 20 novembre, in occasione della Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il Comune di Riposto organizza, in collaborazione con l’Unicef, la Federcori (Federazione cori italiani), l’associazione Chorus Inside Sicilia e l’associazione Officina solidale, alcuni eventi per diffondere consapevolezza e sensibilizzare sul tema. Alle ore 10, sotto i portici del Palazzo di città, verrà inaugurata la mostra realizzata dagli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria dell’Istituto comprensivo G. Verga di Riposto. Subito dopo, in piazza San Pietro, i bambini faranno una marcia dei diritti e si esibiranno con canzoni e poesie sul tema. Una mascotte di Minnie, grazie al contributo dell’associazione Officina solidale, allieterà la giornata.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16, il Salone Municipale di Riposto, ospiterà il concerto di Coro di voci bianche delle scuole dell’infanzia Regno fatato di Riposto e La casa dei nanetti di Mascali. Il concerto tematico sarà diretto dalla professoressa Anna Simone che, impegnata in scuole in aree a rischio, porterà la propria testimonianza. In serata, poi, il Palazzo comunale si tingerà di blu per ricordare l’impegno nei confronti dei bambini che tutte le nazioni del mondo hanno preso 30 anni fa approvando la Convenzione dei diritti dell’infanzia.