Serie A, undicesima giornata: Venezia-Udinese apre il turno, domenica riflettori su Napoli-Lazio e Inter-Como

La Serie A riaccende i motori questa sera alle 20,45 con lo scontro salvezza Venezia-Udinese. I lagunari sono in cerca della seconda vittoria in campionato che permettere di riguadagnare terreno per lasciare il prima possibile l’ultimo posto, mentre i friulani si presentano con il nuovo allenatore Paolo Zanetti per invertire la rotta che li ha portati seriamente in zona pericolo.

Domani alle 15 vanno in scena Torino-Lecce e Cagliari-Frosinone. Per la prima si tratta di un scontro diretto per tenersi lontani dalla zona retrocessione, in particolar modo per i salentini. La seconda invece vedrà i sardi in cerca di punti per interrompere la striscia negativa dopo un avvio sprint contro una squadra tra le più sorprendenti del campionato.

Alle 18 ecco il derby emiliano Parma-Bologna con i ducali rinfrancati dal rotondo successo di Bergamo e con i felsinei che vogliono dare seguito alla sofferta vittoria contro il Monza. Alle 20,45 una delle corazzate, la Roma, ospita il Sassuolo all’Olimpico per continuare a sperare di tenere il passo di Lazio e Inter in classifica.

Domenica all’ora di pranzo toccherà proprio ai biancocelesti cercare di consolidare il primato in classifica in casa di un Napoli sempre più in crisi e che sicuramente non starà a guardare. Alle 15 di domenica toccherà a un altro derby, Monza-Atalanta, e a Genoa-Milan. Per la prima sfida un’altra delusa di questo campionato, l’Atalanta, vuole riscattarsi dopo la pesante sconfitta contro il Parma contro un avversario adesso sprofondato in terzultima posizione dopo le recenti sconfitte. Nella Marassi rossoblu il Milan deluso dalla sconfitta contro il Ferencvaros in coppa cercherà di dare seguito in campionato alla vittoria nel derby, ma si troverà davanti un Genoa affamato di punto per tenere distante la zona pericolo.

Alle 18 sarà la volta di Inter-Como, uno scontro nel quale i nerazzurri cercheranno di rispondere al risultato del San Paolo di Napoli per la vetta e in cui i lariani invece vogliono ben figurare dopo la vittoria per 1-9 in Champions League contro il Lens per tenere il passo delle prime tre. Chiuderà l’undicesima giornata alle 20,45 Fiorentina-Juventus, con entrambe le squadre reduci da una vittoria e che vogliono quindi vedere la crisi passata.