Serie A, Fiorentina e Parma protagoniste: poker viola a Sassuolo, Atalanta ko in casa

La decima giornata di Serie A, nel posticipo di lunedì 2 novembre, ha regalato due risultati importanti: la Fiorentina ha ritrovato la vittoria superando 4-2 il Sassuolo in trasferta, mentre il Parma ha espugnato Bergamo con un netto 3-0 ai danni dell’Atalanta.

Fiorentina, seconda vittoria in campionato: Sassuolo battuto 4-2

Al Mapei Stadium la squadra di Paolo Vanoli ha conquistato la seconda vittoria in campionato, al termine di una gara combattuta e ricca di gol. Il Sassuolo di Alberto Aquilani è passato in vantaggio al 25’ con Armand Laurienté, bravo a insaccare dopo un’azione nata da un errore di Fagioli.

La Fiorentina ha trovato il pareggio allo scadere del primo tempo, con Mateo Pellegrino e in avvio di ripresa è arrivato il ribaltone grazie a Njie, a segno al 50’ con una conclusione a giro.

Il Sassuolo non si è arreso e al 65’ è stato ancora Laurienté a trovare la rete del 2-2. La partita è rimasta aperta fino al finale, fino a quando al 79’ Franco Mastantuono ha riportato avanti gli ospiti, mentre al 90’+3 Víctor Valdepeñas ha messo a segno il gol del ko.

Parma, colpo a Bergamo: l’Atalanta cade 3-0

Serata da dimenticare per l’Atalanta, sconfitta 3-0 alla New Balance Arena da un Parma concreto e capace di sfruttare le occasioni decisive per trovare la prima vittoria dell’era Gilardino.

I bergamaschi hanno provato a fare la partita, costruendo diverse opportunità soprattutto nella prima parte del match, ma senza riuscire a trovare la via del gol. E così a sbloccare il risultato è stato il Parma al 41’ con un’incornata di Fabbian dopo un corner di Sierro.

La ripresa si è aperta con il raddoppio degli emiliani. Al 47’ un cross di Touré ha provocato la deviazione nella propria porta di Zappacosta, e all 58’ è arrivato anche il terzo gol, firmato da Lontani con una conclusione precisa dal limite dell’area.

L’Atalanta ha provato a rendere meno amara la sconfitta con un colpo di testa di Pašalić che al 79’ ha scheggiato la traversa e non è riuscita a trovare la via della rete grazie al portiere Daffara, decisivo nel conservare la porta inviolata.

Adesso la classifica in fondo vede oltre al fanalino di coda Venezia con 3 punti l’Udinese penultimo con 5 punti e il Monza terzultimo con 7, mentre Parma, Sassuolo e Fiorentina si trovano appaiate a 8 punti.