Serie A: il Frosinone travolge il Lecce 5-1, pari spettacolo tra Fiorentina e Atalanta

La nona giornata del campionato di calcio di Serie A si chiude con la goleada dei ciociari e il 2-2 del Franchi. Nel weekend riflettori su Milan-Inter e Juventus-Napoli: il programma della decima giornata.

Si archivia così il turno infrasettimanale con due partite ricche di gol ed emozioni. Giovedì 29 ottobre, nei posticipi della nona giornata, il Frosinone ha superato il Lecce per 5-1 allo stadio Benito Stirpe, mentre Fiorentina e Atalanta hanno pareggiato 2-2 al Franchi. Risultati che chiudono il programma del turno e preparano il terreno per una decima giornata che si annuncia particolarmente interessante, con due sfide di grande richiamo: Milan-Inter e Juventus-Napoli.

Frosinone travolgente: Lecce battuto 5-1

Serata da protagonista per il Frosinone, che davanti al proprio pubblico ha conquistato una vittoria larga contro il Lecce. La squadra guidata da Massimiliano Alvini si è imposta per 5-1, consolidando il sesto posto in classifica con 17 punti, a una sola lunghezza dal Milan.

I ciociari hanno indirizzato la partita già nel primo tempo. Al 25′ Cichella ha sbloccato il risultato, mentre nel finale Calò ha trasformato il calcio di rigore che ha portato il Frosinone sul 2-0. Nella ripresa i padroni di casa hanno continuato a spingere: Raimondo ha firmato il tris, poi Birligea, entrato dalla panchina, ha realizzato una doppietta. Per il Lecce, la rete della bandiera è arrivata con Monteiro nel finale.

Fiorentina-Atalanta, quattro gol e un punto a testa

Più equilibrata e combattuta la sfida del Franchi, dove Fiorentina e Atalanta hanno chiuso sul 2-2. La formazione bergamasca è passata in vantaggio al 41′ del primo tempo con De Ketelaere, servito da Zalewski.

Nella ripresa la Fiorentina ha cambiato ritmo e ha trovato il pareggio al 53′ con Njie, bravo a sfruttare un cross dalla destra. I viola hanno completato la rimonta al 61′ con Joao Mario, ma l’Atalanta è riuscita a ristabilire la parità al 74′ grazie a Zalewski.

Serie A, il programma della decima giornata

Archiviati i posticipi, il campionato riparte già sabato 31 ottobre con la decima giornata. Il calendario propone tre incontri nella giornata di sabato, tra cui il derby d’Italia tra Milan e Inter, in programma alle 20:45.

Domenica 1 novembre sarà invece il turno di Juventus-Napoli, altra sfida di cartello del weekend. La giornata si completerà lunedì 2 novembre con gli ultimi due appuntamenti.

Ecco il programma completo della decima giornata:

Sabato 31 ottobre

Bologna-Monza, ore 15:00

Udinese-Roma, ore 18:00

Milan-Inter, ore 20:45

Domenica 1 novembre

Como-Venezia, ore 12:30

Frosinone-Torino, ore 15:00

Lazio-Cagliari, ore 15:00

Lecce-Genoa, ore 18:00

Juventus-Napoli, ore 20:45

Lunedì 2 novembre