Serie A, l’Atalanta riparte e il Torino sorride: Venezia ancora a zero, quarta sconfitta per l’Udinese

La sesta giornata di Serie A si chiude con due verdetti pesanti per la parte bassa della classifica. L’Atalanta supera il Venezia per 3-1 e ritrova la vittoria dopo tre sconfitte consecutive, mentre il Torino batte 2-1 l’Udinese, che incassa il quarto ko di fila. I lagunari si confermano fanalini di coda con zero punti dopo sei partite.

Atalanta-Venezia 3-1: la Dea parte forte, ma i lagunari non si arrendono

Al Gewiss Stadium di Bergamo l’Atalanta mette subito in discesa la partita, trovando due gol nei primi sei minuti. A sbloccare il risultato è Kessie al 4’, seguito appena due minuti dopo da Krstovic, che firma il raddoppio e indirizza immediatamente la gara.

La squadra nerazzurra continua a spingere e al 30’ trova ancora la via del gol con Krstovic, autore della doppietta personale. Il 3-0 sembra chiudere anticipatamente la contesa, ma il Venezia riesce a reagire prima dell’intervallo: al 37’ Hainaut accorcia le distanze e riaccende le speranze degli ospiti.

Nella ripresa i veneti provano a riaprire definitivamente il match, aumentando la pressione e costruendo diverse occasioni. Due legni e alcune opportunità non concretizzate impediscono però alla formazione allenata da Stroppa di completare la rimonta.

Per la squadra bergamasca il successo rappresenta una boccata d’ossigeno dopo una serie negativa, mentre per il Venezia la situazione diventa sempre più delicata. Sei partite disputate, sei sconfitte e zero punti in classifica: i lagunari rimangono all’ultimo posto e l’allenatore Giovanni Stroppa è sempre più a rischio con la dirigenza che valuta più alternative.

Torino-Udinese 2-1: Kulenovic decisivo, i friulani sprofondano

Allo stadio Olimpico Grande Torino i granata conquistano una vittoria importante, la prima davanti al proprio pubblico in questo campionato, superando l’Udinese per 2-1. Per i friulani arriva invece la quarta sconfitta consecutiva, un risultato che alimenta le preoccupazioni per un avvio di stagione al di sotto delle aspettative.

La partita si sblocca al 36’, quando Bragança è il più rapido a intervenire sulla ribattuta del palo colpito da Che Adams e porta avanti il Torino. L’Udinese reagisce e al 43’ Ekkelenkamp trova il gol del pareggio al secondo tentativo, rimettendo tutto in discussione.

Nella ripresa, precisamente al 67’, arriva l’episodio decisivo: un’incomprensione tra il portiere Okoye e il difensore Bertola spalanca la porta a Kulenovic, che deve soltanto accompagnare il pallone in rete per il 2-1.

Nel finale il Torino difende il vantaggio, mentre l’Udinese non riesce a trovare il nuovo pareggio. Il risultato premia i granata, che salgono a sette punti, e lascia i bianconeri fermi a quota quattro.