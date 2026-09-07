Serie A, la terza giornata è un festival di rimonte: gol e marcatori, oggi il verdetto con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio

La terza giornata di Serie A 2026/27 non ha ancora scritto la parola fine, ma ha già regalato gol, sorpassi e soprattutto rimonte spettacolari. Dalle vittorie in rimonta di Como e Torino al clamoroso ribaltone dell’Inter contro il Napoli, passando per Roma-Atalanta e Juventus-Milan, il filo conduttore del turno è stato uno solo: mai dare una partita per chiusa.

Il programma della giornata si completerà oggi, lunedì 7 settembre, con Cagliari-Lecce alle 18.30 e Udinese-Lazio alle 20.45. Solo dopo i due posticipi sarà possibile tracciare il quadro definitivo della terza giornata.

Genoa-Como 1-4: i lariani ribaltano tutto al Ferraris

La giornata si è aperta venerdì con il successo del Como sul Genoa. I padroni di casa hanno trovato il vantaggio al 19′ con Milutin Osmajic, ma la risposta degli ospiti è stata immediata.

Al 25′ Martin Baturina ha firmato l’1-1, poi al 30′ Assane Diao ha completato il sorpasso. Al 41′ è arrivato il gol di Nico Paz per l’1-3, prima della seconda rete personale di Diao al 79′, che ha fissato il risultato sull’1-4.

Una rimonta costruita in poco più di un quarto d’ora e che conferma il grande avvio di campionato del Como, arrivato a sette punti dopo tre giornate.

Fiorentina-Torino 1-2: Mandragora e Adams ribaltano i viola

Sabato pomeriggio è arrivata un’altra rimonta. Al Franchi la Fiorentina ha sbloccato il risultato al 47′ con Mariano Pellegrino, ma il Torino non ha accusato il colpo.

Al 73′ è arrivato il pareggio di Rolando Mandragora, proprio contro la sua ex squadra, mentre all’82’ Che Adams ha completato il sorpasso regalando ai granata la prima vittoria del campionato.

Per la Fiorentina, invece, è arrivato il terzo ko consecutivo.

Inter-Napoli 3-2: gli azzurri avanti 2-0, poi la rimonta nerazzurra

È probabilmente la rimonta più spettacolare dell’intero turno quella di San Siro.

Il Napoli ha colpito due volte nel giro di tre minuti: al 50′ Matteo Politano ha firmato lo 0-1, poi al 53′ Rasmus Højlund ha portato gli azzurri sullo 0-2.

L’Inter ha reagito immediatamente. Al 56′ Lautaro Martínez ha accorciato le distanze, mentre all’82’ Marcus Thuram ha trovato il 2-2.

Sembrava ormai scritto il pareggio, ma al 91′ è ancora Lautaro a mettere la firma sul sorpasso: 3-2 Inter e rimonta completata.

Una vittoria che permette ai nerazzurri di restare a punteggio pieno dopo tre giornate.

Roma-Atalanta 2-1: il ribaltone arriva tra il 90′ e il 93′

All’Olimpico il copione è ancora una volta quello della rimonta.

L’Atalanta è passata in vantaggio al 47′ con Éderson, riuscendo a difendere il risultato fino agli ultimi minuti.

Poi, però, la Roma ha cambiato completamente la storia della partita. Al 90′ Mario Hermoso ha trovato il pareggio di testa, mentre al 93′ Matías Soulé ha firmato il definitivo 2-1.

Due gol in appena tre minuti per una rimonta che ha fatto esplodere l’Olimpico e mantenuto la Roma a punteggio pieno.

Frosinone-Venezia 3-2: Raimondo protagonista

La domenica si è aperta con un’altra gara ricca di gol. Il Frosinone ha battuto il Venezia 3-2 grazie soprattutto alla doppietta di Antonio Raimondo.

L’attaccante ha segnato al 21′ e al 39′, portando i ciociari sul 2-0. Il Venezia ha però reagito nella ripresa: al 66′ John Yeboah ha accorciato le distanze e al 74′ Richie Sagrado ha firmato il 2-2.

A decidere la partita è stato quindi Giorgi Kvernadze, all’83’, per il definitivo 3-2.

Parma-Monza 1-1: un punto per parte

Al Tardini è arrivato il primo pareggio della giornata.

Il Parma è passato avanti al 38′ con Jay Robinson, ma il Monza ha trovato la risposta al 60′ grazie a Samuele Lontani.

Il risultato finale è quindi 1-1, con entrambe le squadre che conquistano il primo punto del loro campionato.

Bologna-Sassuolo 2-2: Dovbyk salva i rossoblù nel recupero

Ancora una partita decisa nel finale.

Il Sassuolo ha sbloccato il risultato al 19′ con Josh Doig. Il Bologna ha pareggiato al 50′ grazie a Roberto Piccoli, ma gli ospiti sono tornati avanti al 56′ con Vasilis Adzic.

Quando la sconfitta sembrava ormai vicina, al 91′ Artem Dovbyk ha trovato la rete del 2-2, evitando al Bologna un ko interno.

Juventus-Milan 1-1: Cissé illude i rossoneri, Gatti risponde al 92′

Il big match dell’Allianz Stadium ha chiuso la domenica con un altro pareggio arrivato in extremis.

Dopo un primo tempo senza gol, il Milan è passato in vantaggio al 68′ con Alphadjo Cissé, servito da Samuel Chukwueze.

La Juventus ha cercato il pareggio fino all’ultimo e lo ha trovato al 92′ con Federico Gatti, entrato dalla panchina e decisivo con il colpo di testa dell’1-1.

Un risultato che lascia entrambe le squadre a quota sette punti.

Oggi il sipario sulla terza giornata

La terza giornata, però, non è ancora conclusa.

Oggi, lunedì 7 settembre, il campionato propone gli ultimi due appuntamenti: alle 18.30 Cagliari-Lecce, mentre alle 20.45 sarà la volta di Udinese-Lazio.

Due partite che completeranno il quadro di una giornata finora caratterizzata da rimonte, gol nel finale e risultati ribaltati negli ultimi minuti.

Il Cagliari proverà a sfruttare il fattore campo contro il Lecce, mentre alla sera l’Udinese ospiterà una Lazio che vuole dare continuità al proprio avvio di campionato.

Dopo nove partite, dunque, la terza giornata ha già raccontato una Serie A dove il risultato resta in bilico fino all’ultimo pallone.

E proprio per questo, il verdetto definitivo arriverà soltanto questa sera, dopo i 90 minuti di Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio.

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