Serie A, seconda giornata: Inter, Milan, Juventus e Lazio a punteggio pieno. Napoli ko, vola il Como

La Serie A 2026/27 comincia a regalare le prime indicazioni. Dopo due giornate, Inter, Milan, Juventus e Lazio sono le quattro squadre ancora a punteggio pieno, mentre il Napoli incassa una sorprendente sconfitta interna contro il Como e resta a tre punti.

La seconda giornata, iniziata venerdì 28 agosto e destinata a chiudersi questa sera con Lecce-Roma e Atalanta-Bologna, ha già modificato gli equilibri della classifica.

Milan e Juventus, due vittorie senza subire gol

Ad aprire il secondo turno è stato il Milan, che ha superato 2-0 il Venezia. I rossoneri, dopo il successo ottenuto all’esordio sul campo del Torino, hanno trovato così la seconda vittoria consecutiva.

Stesso percorso per la Juventus, che allo Stadium ha battuto 2-0 il Parma. La formazione bianconera ha mantenuto ancora una volta la porta inviolata e ha raggiunto quota sei punti.

Per entrambe, l’avvio di campionato è dunque particolarmente positivo: due vittorie e nessun pareggio dopo i primi 180 minuti.

Frosinone, colpo pesante a Firenze

Tra i risultati più sorprendenti della giornata c’è il netto successo del Frosinone, capace di imporsi 3-0 sul campo della Fiorentina.

La formazione ciociara, neopromossa e reduce dalla sconfitta di misura contro la Juventus nella prima giornata, conquista così i primi tre punti del campionato e rilancia immediatamente le proprie ambizioni.

Per la Fiorentina, invece, è il secondo ko consecutivo dopo il pesante 4-0 subito all’Olimpico contro la Roma all’esordio.

Udinese, rimonta e tre punti a Monza

Gara spettacolare anche tra Monza e Udinese, terminata 2-3.

I friulani conquistano quattro punti nelle prime due giornate e si portano nelle zone alte della classifica, mentre il Monza resta fermo a un punto.

Una vittoria importante per l’Udinese, che conferma la solidità mostrata già nel pareggio inaugurale contro il Como.

Sassuolo, prima vittoria contro il Torino

Il Sassuolo trova invece il primo successo stagionale superando 2-1 il Torino.

Dopo la sconfitta all’esordio contro l’Atalanta, i neroverdi reagiscono davanti al proprio pubblico e conquistano tre punti preziosi.

Il Torino, al contrario, resta ancora a zero dopo due giornate, avendo perso anche la gara inaugurale contro il Milan.

Como, impresa al Maradona: Napoli battuto

Il risultato più pesante della domenica arriva però da Napoli.

Il Como espugna il Maradona per 2-1 e firma una delle sorprese più significative di questo avvio di campionato. La squadra di Cesc Fabregas, dopo il pareggio contro l’Udinese nella prima giornata, sale così a quattro punti.

Il Napoli, invece, resta fermo a quota tre. La squadra di Massimiliano Allegri aveva iniziato il campionato con il successo esterno sul Genoa, ma non riesce a dare continuità al risultato.

Per il Como si tratta di una vittoria dal peso specifico importante, anche considerando il percorso della formazione lombarda, reduce da un quarto posto nella precedente stagione e impegnata anche in Champions League.

Inter e Lazio continuano a vincere

Non sbagliano invece Inter e Lazio.

I campioni d’Italia passano 1-0 sul campo del Cagliari grazie alla rete di Hakan Çalhanoğlu e conquistano la seconda vittoria consecutiva. Dopo il 4-1 rifilato al Monza all’esordio, i nerazzurri restano in vetta alla classifica a quota sei punti, insieme a Milan, Juventus e Lazio.

La Lazio supera invece 1-0 il Genoa e mantiene la porta inviolata per la seconda partita consecutiva. Anche i biancocelesti salgono così a sei punti.

La classifica dopo due giornate

In attesa delle due partite di questa sera, Inter, Milan, Juventus e Lazio guidano la Serie A con sei punti.

Subito dietro ci sono Udinese e Como, entrambe a quota quattro, mentre Roma, Lecce e Atalanta sono a tre punti ma devono ancora disputare la seconda partita.

Il Napoli è fermo a tre punti, così come il Frosinone, autore però di una vittoria molto pesante a Firenze.

In fondo alla classifica, invece, sono ancora senza punti Torino, Parma, Fiorentina e Monza.

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