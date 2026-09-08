Serie A, la terza giornata si chiude con Cagliari e Lazio: Maldini decide, Gudmundsson completa la rimonta

La terza giornata di Serie A 2026/27 ha trovato il suo epilogo lunedì 7 settembre con le ultime due sfide in programma. Alla Unipol Domus il Cagliari ha superato 1-0 il Lecce, mentre al Bluenergy Stadium la Lazio ha battuto 2-1 l’Udinese in rimonta, confermandosi a punteggio pieno dopo tre giornate.

Due partite differenti per andamento e risultato, ma accomunate da un elemento: anche nell’ultima serata del turno il campionato ha regalato emozioni e una rimonta.

Cagliari-Lecce, Maldini firma il successo rossoblù

Alla Unipol Domus il Cagliari parte con maggiore convinzione e trova il gol che decide la partita al 29′.

A sbloccare il risultato è Daniel Maldini, alla prima rete con la maglia rossoblù. Il trequartista raccoglie il cross dalla bandierina di Jacopo Fazzini e anticipa tutti con un colpo di testa che non lascia scampo a Falcone.

Il vantaggio cambia anche l’inerzia della partita. Il Cagliari continua a spingere e nella ripresa costruisce diverse occasioni per trovare il raddoppio. Maldini colpisce anche un palo al 63′, mentre poco prima era stato Mendy a centrare il legno.

Il Lecce prova a reagire soprattutto nel finale, quando aumenta la pressione alla ricerca del pareggio. I salentini, però, non riescono a superare Caprile e il risultato rimane fermo sull’1-0 fino al triplice fischio.

Per il Cagliari arriva così la seconda vittoria del campionato, dopo quella ottenuta all’esordio contro il Parma. Una vittoria importante anche perché ottenuta contro una diretta concorrente nella corsa alla salvezza.

Udinese-Lazio, Karlström illude i friulani

Se a Cagliari basta una rete, a Udine lo spettacolo arriva soprattutto nella ripresa.

Il primo tempo tra Udinese e Lazio termina sullo 0-0, ma la partita cambia immediatamente dopo l’intervallo. Al 49′ è Jesper Karlström a portare avanti i padroni di casa, sfruttando la sponda di Davis.

La Lazio, però, non accusa il colpo. La squadra di Gennaro Gattuso continua a giocare e trova il pareggio al 75′ con Davide Frattesi, al suo terzo gol nelle prime tre giornate. Un impatto straordinario per il centrocampista, arrivato in estate e subito protagonista con la maglia biancoceleste.

L’Udinese prova a tornare avanti, ma la Lazio completa la rimonta nel finale.

All’88′ arriva infatti il gol di Albert Gudmundsson, entrato pochi minuti prima. L’islandese firma così il suo esordio con la Lazio nel modo migliore possibile, regalando alla squadra di Gattuso il gol del definitivo 1-2.

Lazio a punteggio pieno, Cagliari in crescita

Con il successo di Udine, la Lazio centra la terza vittoria consecutiva e sale a 9 punti, raggiungendo in vetta alla classifica Inter e Roma. Una partenza perfetta per la formazione di Gattuso, capace di vincere anche una partita che sembrava essersi complicata dopo il vantaggio dell’Udinese.

Il Cagliari sale invece a 6 punti, con due vittorie ottenute contro Parma e Lecce e una sconfitta contro l’Inter. Per la squadra di Pisacane è un altro risultato pesante in ottica salvezza.

La terza giornata si chiude dunque nel segno delle rimonte, dei gol decisivi nel finale e delle conferme in vetta. E se il campionato aveva già mostrato nel weekend quanto sia difficile considerare chiusa una partita, le ultime due sfide hanno confermato la stessa regola: in Serie A, fino all’ultimo minuto, può ancora succedere di tutto.