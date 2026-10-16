Serie A, si parte oggi con Frosinone-Sassuolo: Inter e Lazio cercano fuga

Con due squadre al comando la Serie A oggi riapre i battenti con la settima giornata. Si comincia questa sera alle 20,45 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone con Frosinone-Sassuolo, sfida salvezza nella quale i padroni di casa ciociari vogliono dimenticare in fretta il tonfo contro il Napoli per dare seguito al buon avvio di campionato e per arrivare il prima possibile a quella permanenza in Serie A ancora mai ottenuta. I neroverdi però sono un cliente scomodo e vogliono proseguire dopo il buon pareggio contro il Milan.

Domani alle 15 toccherà al Napoli sfidare al Penzo il fanalino di coda Venezia, ancora ultimo e a secco di punti e in cerca della cura con lo specialista delle imprese impossibili Davide Nicola, subentrato a Giovanni Stroppa. I partenopei vogliono dare seguito al convincente successo contro il Frosinone per non perdere il contatto con la vetta.

Alle 18 sarà l’Inter a scendere in campo al Dall’Ara contro il Bologna per continuare a fare la battistrada del torneo contro un avversario rinfrancato dal successo esterno contro il Lecce. In prima serata la Roma all’Olimpico contro il Genoa cercherà di recuperare terreno per non tenere il passo di Inter e Lazio.

Domenica all’ora di pranzo sarà la sfida salvezza Udinese-Lecce, con i salentini al momento due lunghezze più avanti dei friulani, mentre alle 15 toccherà a Fiorentina-Como, con i padroni di casa al momento penultimi in classifica davanti al Venezia ultimo e chiamati a dare un sterzata al loro campionato per non rivedere i fantasmi dello scorso campionato e con i lariani che vogliono invece proseguire il loro cammino nelle zone nobili della classifica. Alle 18 sarà il Milan a San Siro a ospitare l’Atalanta in una sfida non certo facile contro un avversario che ha avuto una partenza a corrente alternata e che vuole sicuramente risalire posizioni in classifica.

Alle 20,45 la Juventus allo Stadium affronterà la lanciatissima e sorprendente Lazio di Gennaro Gattuso che vuole continuare a sognare. Il programma della settima giornata si chiuderà lunedì con Monza-Cagliari alle 18,30, con i padroni di casa che vogliono ottenere punti salvezza e con i sardi che vogliono continuare a sorprendere, e con la sfida salvezza Parma-Torino alle 20,45.