Serie A, si riparte dopo la sosta: Roma, Inter e Lazio vogliono restare al comando

Dopo due settimane di pausa per gli impegni della Nazionale, la Serie A torna in campo con la sesta giornata, pronta a riaccendere la corsa al vertice e la battaglia nelle zone basse della classifica. Roma, Inter e Lazio ripartono appaiate a quota 13 punti e con l’obiettivo di confermarsi protagoniste del campionato. Alle loro spalle preme il sorprendente Cagliari, che con 12 punti si è già ritagliato un ruolo da protagonista e attende domenica sera una Juventus chiamata a una trasferta tutt’altro che semplice.

Il campionato riparte sabato 10 ottobre e accompagnerà gli appassionati fino a lunedì 12, con dieci partite distribuite in tre giorni. Un turno che offre subito incroci interessanti, a cominciare dalle sfide delle tre capoliste e dal confronto tra Cagliari e Juventus, con i bianconeri chiamati a misurarsi con una delle realtà più positive di questo avvio di stagione.

Roma, Inter e Lazio: la vetta è affollata

La classifica racconta un equilibrio che, dopo cinque giornate, lascia ancora aperti diversi scenari. Roma, Inter e Lazio condividono il primo posto con 13 punti e tornano in campo con la possibilità di dare continuità al percorso costruito prima della sosta.

La Roma sarà la prima delle tre a giocare, domenica alle 12.30, sul campo del Como. Una trasferta da affrontare con attenzione contro una squadra che ha raccolto 10 punti e che si sta confermando competitiva. Per i giallorossi l’obiettivo è difendere la vetta, ma anche superare un test significativo per misurare le ambizioni di questo inizio di stagione.

L’Inter scenderà invece in campo sabato alle 18, a San Siro, contro il Parma. I nerazzurri hanno l’opportunità di riprendere il campionato davanti al proprio pubblico e provare a consolidare la posizione in testa. Il Parma, fermo a 4 punti, cercherà invece di sfruttare la ripartenza per dare una svolta al proprio cammino.

La Lazio giocherà domenica alle 15 contro il Monza. Anche i biancocelesti ripartono da quota 13 e vogliono dimostrare che il primato condiviso non è soltanto una fotografia provvisoria del campionato. Di fronte troveranno una squadra che ha raccolto 4 punti e che ha bisogno di risultati per allontanarsi dalle zone più delicate della classifica.

Juventus, trasferta insidiosa contro il Cagliari rivelazione

Uno degli appuntamenti più attesi della giornata è in programma domenica alle 20.45, quando la Juventus farà visita al Cagliari.

I sardi sono la sorpresa di queste prime cinque giornate: con 12 punti occupano il quarto posto, a una sola lunghezza dal trio di testa, e si presentano alla sfida con la possibilità di avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni. Il rendimento della squadra ha attirato l’attenzione per risultati e qualità del gioco, trasformando la gara con i bianconeri in un banco di prova importante.

La Juventus, attualmente a quota 10 punti, non può permettersi di sottovalutare l’impegno. Il confronto con il Cagliari rappresenta un’occasione per rimanere agganciata al gruppo di testa, ma anche una sfida contro una formazione che ha già dimostrato di poter competere con le squadre più ambiziose.

Per i rossoblù, invece, una vittoria avrebbe un peso significativo: significherebbe confermare il buon avvio e continuare a coltivare l’ambizione di restare nelle zone alte della graduatoria.

Napoli e Milan cercano continuità

Tra le altre sfide da seguire, sabato alle 20.45 il Napoli ospiterà il Frosinone. I partenopei hanno raccolto 7 punti e devono cercare una prestazione convincente per ridurre il distacco dalle prime posizioni. Il Frosinone, a quota 10, arriva invece all’appuntamento con l’opportunità di consolidare una partenza positiva.

Domenica alle 18 toccherà al Milan, impegnato in trasferta contro il Sassuolo. I rossoneri sono quinti con 11 punti e possono provare ad approfittare degli impegni delle squadre che li precedono per inserirsi ancora più stabilmente nella corsa al vertice.

Il programma si completa con Genoa-Fiorentina sabato alle 15, Lecce-Bologna domenica alle 15, Atalanta-Venezia lunedì alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Partite che, oltre a incidere sulla parte centrale della classifica, avranno un significato particolare per le squadre impegnate a risalire.

La zona pericolo: Genoa e Venezia chiamati a reagire

Se in vetta la situazione è ancora molto compatta, nella parte bassa della classifica il quadro è già delicato. Dopo cinque giornate, il Venezia è ultimo con zero punti, mentre il Genoa ne ha raccolto uno. Il Bologna è fermo a quota 2, mentre Fiorentina, Monza, Parma e Torino condividono il gruppo delle squadre a 4 punti, insieme all’Udinese.

Per queste formazioni la ripresa del campionato rappresenta un passaggio importante. La pausa può aver permesso di recuperare energie e lavorare sugli aspetti da correggere, ma ora servono risposte sul campo per evitare che il distacco dalle squadre più avanti cominci ad aumentare.

Genoa-Fiorentina apre proprio un confronto tra due squadre che hanno bisogno di punti, mentre Lecce-Bologna mette in palio un’occasione preziosa per muovere la classifica. Anche Atalanta-Venezia, in programma lunedì, può diventare uno snodo importante per i lagunari, ancora alla ricerca del primo risultato utile.