Serie A: Inter e Lazio al vertice, continua a sorprendere il Cagliari

Inter e Lazio a quota 16: la vetta è condivisa

Equilibri che si spezzano un po’ per la sesta giornata del campionato di Serie A dopo la pausa per la nazionale. La corazzata Inter, vittoriosa contro il nuovo Parma di Alberto Gilardino per 3-0 con i gol di Sucic al 13′, di Calhanoglu su rigore al 19′ e di Thuram al 31′, viene seguita a pari punti a quota 16 dalla Lazio, che ha risolto la pratica Monza all’Olimpico con un 3-1 per via delle reti di Tavares, Isaksen e Pinamonti con il gol dei brianzoli firmato da Goglichidze.

Roma frenata dal Como, il Napoli torna a vincere

A rallentare è la Roma, adesso due punti più indietro di Inter e Lazio, fermata in riva al Lago di Como con uno 0-0 in cui i giallorossi hanno giocato in dieci per via dell’espulsione del bomber Malen. Torna al successo il Napoli al San Paolo contro la rivelazione Frosinone con un 3-0 per effetto della doppietta di De Bruyne (il primo su rigore) intervallata dal gol di Lang al 32′.

Milan e Juventus rallentano, il Cagliari continua a sorprendere

Adesso gli azzurri sono ottavi a quota 10 a due punti dal Milan, fermato in trasferta per 1-1 dal Sassuolo (Rabiot per i rossoneri, Odehntal per gli emiliani) e a un punto dalla Juve, che ha ottenuto lo stesso risultato dei rossoneri in trasferta contro il sorprendente Cagliari (vantaggio sardo di Maldini, pareggio bianconero di Kolo Muani), con i rossoblu adesso a 13 punti in classifica.

Bologna corsaro a Lecce, Fiorentina ancora in crisi

Al Via del Mare di Lecce il Bologna riesce ad avere la meglio sui padroni di casa salentini per 1-2 con i gol di Orsolini ed Enem intervallati dal pari firmato da Fatah. A Marassi continua la crisi della Fiorentina, sconfitta dal Genoa 2-1 con i gol di Osmaijc e Messias per i rossoblu della Lanterna che hanno reso inutile l’autorete di Vazquez per i viola.

Atalanta-Venezia e Torino-Udinese chiudono la giornata

Il programma della sesta giornata si chiude oggi con Atalanta-Venezia alle 18,30, con i lagunari a caccia dei primi punti, e con Torino-Udinese alle 20.45.