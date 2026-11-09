Serie A, undicesima giornata: sorprese e colpi di scena, la Lazio resta in vetta

L’undicesima giornata del campionato di calcio di Serie A ha visto alcuni colpi di scena che potevano sembrare poco immaginabili. A cominciare venerdì sera è stato il secondo successo in campionato del Venezia, tornato alla vittoria nello scontro diretto contro l’Udinese al Penzo per 2-1, con gol di Basic e Perez per i lagunari e autorete di Moreno per friulani. Il risultato ha permesso al Venezia di abbandonare l’ultimo posto e di lasciarlo proprio ai friulani.

Sabato è toccato invece al Cagliari tornare alla vittoria contro la rivelazione Frosinone di misura con il gol decisivo di Adopo al 38′. Un risultato che ha portato i sardi a issarsi in nona posizione a 16 punti. L’altro scontro Torino-Lecce è terminato 1-1 con gol di Simeone per i granata e di N’Dri per i salentini, che adesso salgono a quota 10, con tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Nuovo stop per il Parma, che dopo il roboante successo di Bergamo cade in casa nel derby emiliano casalingo contro il Bologna 1-2 (gol di Theate e Orsolini su rigore per i felsinei, Sierro sempre su penalty per i ducali), mentre sabato sera la Roma ha messo il turbo sconfiggendo 3-3-0 il Sassuolo all’Olimpico con reti di Hermoso e Mora e autorete di Walukiewicz. Un risultato che porta i giallorossi a quota 27.

All’ora di pranzo l’attesissimo scontro Napoli-Lazio ha visto la capolista passare in vantaggio con Frattesi ed essere raggiunta dai partenopei con autogol di Pedrasa. L’1-1 finale lascia la vetta solitaria della classifica alla Lazio con 29 punti e porta il Napoli in decima posizione, scavalcato anche dal Cagliari.

Le due sfide pomeridiane di ieri hanno visto il ritorno al successo dell’Atalanta nel derby in Brianza contro il Monza, 0-1 con gol decisivo di Krstovic, e la vittoria del Milan, adesso quarto a quota 24, a Marassi contro il Genoa (1-2 firmato da Cisse e Pulisic per i rossoneri e da Ellertsson per i liguri). Alle 18 l’Inter ha ridotto il proprio distacco dalla Lazio a un punto sconfiggendo il Como a San Siro per 2-0 con gol di Esposito e Thruam, mentre il gran finale ha visto un 2-2 combattuto tra Fiorentina e Juventus al Franchi (Pellegrino e Njie per i viola, Woltemade e Brehmer per i bianconeri).

Adesso la classifica in alto vede la Lazio sempre capolista a 29 punti, Inter seconda a 28, Roma terza a 27, Milan quarto a 24, Como quinto a 23, Frosinone sesto a 20 e Juventus settima a 18. La parte bassa invece vede il Monza terz’ultimo a 7 punti, Venezia penultimo a 6 e Udinese ultima a 5.