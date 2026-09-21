Serie A, tre squadre in vetta: ora il campionato si ferma per la sosta della Nazionale

La quinta giornata di Serie A consegna una classifica ancora molto corta in testa e manda il campionato alla prima lunga pausa della stagione. Roma, Inter e Lazio sono appaiate al comando con 13 punti, mentre alle loro spalle il Cagliari sorprende con 12 punti e il Milan sale a quota 11.

Il pareggio per 2-2 tra Roma e Inter all’Olimpico ha impedito a entrambe di mantenere il percorso a punteggio pieno. La squadra di Gian Piero Gasperini è andata avanti di due gol grazie alla doppietta di Manu Koné, ma nella ripresa l’Inter ha reagito e ha trovato il pareggio con due reti di Lautaro Martínez. Un punto a testa che mantiene entrambe imbattute e in vetta.

A raggiungerle è stata la Lazio, capace di superare il Venezia per 2-0 al Penzo. Dopo un primo tempo complicato, i biancocelesti hanno sbloccato la partita con Zaccagni su rigore e hanno chiuso i conti con Noslin. Per il Venezia, invece, arriva la quinta sconfitta consecutiva.

Il Cagliari resta a un punto dalla vetta

Alle spalle del terzetto di testa c’è il Cagliari, protagonista di un avvio di stagione sorprendente. I rossoblù hanno conquistato il quarto successo in cinque giornate, imponendosi per 1-0 sul campo dell’Udinese grazie alla rete di Daniel Maldini.

Con 12 punti, la squadra sarda è ormai a una sola lunghezza dal gruppo di testa e si presenta alla sosta con un bilancio che la colloca tra le protagoniste inattese di questo primo scorcio di campionato.

Milan e Juventus rispondono

Il Milan ha chiuso la giornata con il successo più netto. A San Siro, nel weekend delle celebrazioni per i cento anni dello stadio, i rossoneri hanno superato il Lecce per 3-0 grazie alle reti di Pulisic, Rabiot e Diego Moreira.

La vittoria permette alla squadra di Amorim di salire a 11 punti, al quinto posto, a due lunghezze dalle tre capolista.

Torna al successo anche la Juventus, che ha battuto 2-0 l’Atalanta all’Allianz Stadium. Conceição e Bremer hanno firmato le reti che permettono ai bianconeri di portarsi a 10 punti, insieme a Como e Frosinone.

La classifica dopo cinque giornate

Il primo gruppo del campionato è particolarmente compatto:

Roma, Inter e Lazio – 13 punti

Cagliari – 12

Milan – 11

Frosinone, Juventus e Como – 10

Napoli e Sassuolo – 7

Atalanta e Lecce – 6

In fondo alla classifica resta il Venezia, ancora fermo a zero punti dopo cinque partite.

Adesso la sosta della Nazionale

Con la quinta giornata si chiude il primo blocco del campionato. La Serie A si ferma ora per la sosta delle Nazionali, lasciando spazio agli impegni delle rappresentative.

Una pausa che arriva in un momento interessante, con tre squadre in testa, il Cagliari a ridosso della vetta e un Milan che ha accorciato le distanze. Saranno quindi le prossime settimane a interrompere temporaneamente il ritmo del campionato, prima del ritorno in campo.

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