Serie A, tre squadre in vetta: ora il campionato si ferma per la sosta della Nazionale

La quinta giornata di Serie A consegna una classifica ancora molto corta in testa e manda il campionato alla prima lunga pausa della stagione. Roma, Inter e Lazio sono appaiate al comando con 13 punti, mentre alle loro spalle il Cagliari sorprende con 12 punti e il Milan sale a quota 11.
Il pareggio per 2-2 tra Roma e Inter all’Olimpico ha impedito a entrambe di mantenere il percorso a punteggio pieno. La squadra di Gian Piero Gasperini è andata avanti di due gol grazie alla doppietta di Manu Koné, ma nella ripresa l’Inter ha reagito e ha trovato il pareggio con due reti di Lautaro Martínez. Un punto a testa che mantiene entrambe imbattute e in vetta.
A raggiungerle è stata la Lazio, capace di superare il Venezia per 2-0 al Penzo. Dopo un primo tempo complicato, i biancocelesti hanno sbloccato la partita con Zaccagni su rigore e hanno chiuso i conti con Noslin. Per il Venezia, invece, arriva la quinta sconfitta consecutiva.
Il Cagliari resta a un punto dalla vetta
Alle spalle del terzetto di testa c’è il Cagliari, protagonista di un avvio di stagione sorprendente. I rossoblù hanno conquistato il quarto successo in cinque giornate, imponendosi per 1-0 sul campo dell’Udinese grazie alla rete di Daniel Maldini.
Con 12 punti, la squadra sarda è ormai a una sola lunghezza dal gruppo di testa e si presenta alla sosta con un bilancio che la colloca tra le protagoniste inattese di questo primo scorcio di campionato.
Milan e Juventus rispondono
Il Milan ha chiuso la giornata con il successo più netto. A San Siro, nel weekend delle celebrazioni per i cento anni dello stadio, i rossoneri hanno superato il Lecce per 3-0 grazie alle reti di Pulisic, Rabiot e Diego Moreira.
La vittoria permette alla squadra di Amorim di salire a 11 punti, al quinto posto, a due lunghezze dalle tre capolista.
Torna al successo anche la Juventus, che ha battuto 2-0 l’Atalanta all’Allianz Stadium. Conceição e Bremer hanno firmato le reti che permettono ai bianconeri di portarsi a 10 punti, insieme a Como e Frosinone.
La classifica dopo cinque giornate
Il primo gruppo del campionato è particolarmente compatto:
- Roma, Inter e Lazio – 13 punti
- Cagliari – 12
- Milan – 11
- Frosinone, Juventus e Como – 10
- Napoli e Sassuolo – 7
- Atalanta e Lecce – 6
In fondo alla classifica resta il Venezia, ancora fermo a zero punti dopo cinque partite.
Adesso la sosta della Nazionale
Con la quinta giornata si chiude il primo blocco del campionato. La Serie A si ferma ora per la sosta delle Nazionali, lasciando spazio agli impegni delle rappresentative.
Una pausa che arriva in un momento interessante, con tre squadre in testa, il Cagliari a ridosso della vetta e un Milan che ha accorciato le distanze. Saranno quindi le prossime settimane a interrompere temporaneamente il ritmo del campionato, prima del ritorno in campo.