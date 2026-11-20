Dopo la pausa per la nazionale la Serie A riaccende i motori con tre sfide che domani potranno dire molto sull’evoluzione della classifica. Alle 15 saranno in scena infatti Como-Cagliari e Lazio-Lecce. In riva al lago i padroni di casa vorranno continuare a dire la loro nelle parti alte della classifica, ma si troveranno davanti un avversario reduce dal ritorno alla vittoria dopo un periodo di calo e che vorrà riprendere quota in classifica.

All’Olimpico invece i biancocelesti vogliono difendere il primato contro una squadra in piena lotta per non retrocedere e che quindi sarà in cerca di punti per tenere lontana la zona calda. Alle 18 toccherà a un’altra corazzata, la Roma, che sarà di scena al Tardini contro il pericolante Parma. Anche in questo caso gli uomini di Gasperini, che in classifica hanno due punti in meno dei cugini dell’altra sponda del Tevere, vogliono mettere il turbo per la lotta al vertice, ma dovranno farlo contro una squadra come quella emiliana, che vuole prendere il largo sulla zona retrocessione.

Alle 20,45 sarà la volta di Napoli-Torino, con i partenopei in cerca di una svolta in campionato dopo l’1-1 contro la capolista Lazio e i granata che cercano una posizione più tranquilla di quella che hanno in classifica. Domenica all’ora di pranzo sarà la Juventus a scendere in campo allo Stadium contro un Venezia ringalluzzito dopo lasciato l’ultimo posto all’Udinese nello scontro diretto. Gli uomini di Spalletti vogliono tornare subito alla vittoria, ma i lagunari allenati da Nicola venderanno cara la pelle.

Alle 15 di domenica toccherà a Sassuolo-Genoa e Bologna-Udinese. Per la prima si tratterà di uno scontro diretto per la salvezza, malgrado i cinque punti di vantaggio che i liguri hanno sui neroverdi, mentre per la seconda si scoprirà se la cura Zanetti per i friulani adesso ultimi in classifica darà i suoi frutti contro un avversario che vuole avvicinarsi a zone più nobili.

Alle 18 scenderà in campo il Milan a San Siro contro la rivelazione Frosinone. I ragazzi di Amorim vogliono continuare la loro marcia verso il vertice, ma non sarà semplice contro i ciociari, che vogliono riscattarsi dopo la sconfitta di Cagliari e continuare quindi a stupire. Alle 20,45 l’altra corazzata, l’Inter, andrà a fare visita a un’Atalanta che dopo il successo contro il Monza vuole riavvicinarsi a posizioni di classifica più prestigiose. A chiudere il quadro lunedì alle 20,45 Monza-Fiorentina, sfida dei bassifondi tra due squadre al momento separate da soli due punti.