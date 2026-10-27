Serie A, via alla nona giornata: sfide decisive per Lazio, Roma e Inter

La Serie A non si ferma e già oggi è tempo di tornare in campo per il turno infrasettimanale in occasione della nona giornata di campionato. Questo pomeriggio sarà una delle due leader della classifica, la Lazio, a scendere in campo in trasferta alle 18,30 contro il Sassuolo. Per gli uomini di Gattuso non sarà facile contro una squadra in lotta per la salvezza e che è reduce da una sconfitta.

In serata alle 20,45 toccherà invece alla Roma all’Olimpico sfidare il Cagliari, altra squadra reduce da due sconfitte consecutive dopo un avvio di campionato sorprendente. Per gli uomini di Gasperini è doveroso cercare di fare punti per non perdere di vista Inter e Lazio. L’altra sfida del prime time di oggi vedrà invece impegnato il Torino in casa contro il Como, per una sfida che promette spettacolo.

Alle 18,30 di domani andranno in scena tre sfide dal sapore particolare, come Milan-Bologna, Parma-Udinese e Venezia-Inter. La prima vedrà gli uomini di Amorim cercare punti per confermare quanto di buono fatto a Udine contro un avversario rinfrancato dalla vittoria di Cagliari. La seconda invece sarà un vero e proprio scontro salvezza tra due compagini in seria difficoltà in classifica, mentre la terza vedrà l’altra capolista cercare punti nel campo del fanalino di coda che però vuole sfruttare l’effetto Davide Nicola in particolar modo dopo la sconfitta in trasferta contro il Genoa.

Nella prima serata di domani sarà la volta di Monza-Napoli e Genoa-Juventus. Il primo match vedrà i partenopei allenati da Max Allegri impegnati contro un avversario che sicuramente darà del filo da torcere in particolar modo dopo la sconfitta di misura nella Torino granata. Il secondo match invece vedrà i bianconeri in cerca di conferme dopo il successo di Lecce contro un avversario al momento impegnato nei bassifondi che vuole tranquillità dopo la vittoria contro il Venezia.

Infine giovedì la nona giornata prevede le sfide tra Frosinone e Lecce alle 18,30 e tra Fiorentina e Atalanta alle 20,45. La prima vedrà i padroni di casa ciociari leggermente favoriti dal fattore campo per dare seguito al buon avvio di campionato contro un avversario che vorrà ripartire dopo il prevedibile stop contro la Juventus. La seconda al Franchi invece vedrà i viola toscani impelagati come nello scorso campionato nella lotta per non retrocedere cercare punti contro un’Atalanta altrettanto affamata di punti dopo il pirotecnico 4-4 contro il Frosinone.

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