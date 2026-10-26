Serie A, Inter e Lazio sempre in testa: vetta condivisa a quota 22 punti

L’ottava giornata di Serie A, disputata tra venerdì 23 e domenica 25 ottobre 2026, si è chiusa con partite ricche di gol e risultati importanti per la classifica. A catturare l’attenzione sono stati soprattutto il 3-3 tra Napoli e Roma e il 4-4 tra Atalanta e Frosinone, due incontri caratterizzati da continui cambi di risultato.

L’Inter ha conquistato la vittoria contro la Fiorentina nel finale, mentre la Lazio ha superato il Parma. Le due squadre si trovano così appaiate in vetta con 22 punti. Successi anche per Torino, Bologna, Como, Juventus, Milan e Genoa.

Torino-Monza 3-2: granata vittoriosi nell’anticipo

Il turno si è aperto venerdì 23 ottobre con il successo del Torino sul Monza per 3-2. I granata hanno sbloccato il risultato al 39’ con Kian Fitz-Jim, ma il Monza ha pareggiato al 47’ grazie a Gustavo Varela.

Nella ripresa il Torino ha trovato nuovamente il vantaggio al 61’ con Rafik Belghali. All’72’ Nikola Vlašić ha firmato il 3-1, mettendo la gara sui binari favorevoli ai padroni di casa. Nel recupero un’autorete di Nathan Patterson ha fissato il risultato sul 3-2.

Cagliari-Bologna 0-2: Casale e Bernardeschi decidono la partita

Il Bologna ha espugnato il campo del Cagliari imponendosi per 2-0. Dopo un primo tempo equilibrato, gli emiliani sono passati in vantaggio al 57’ con Nicolò Casale, a segno di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Il raddoppio è arrivato all’80’, quando Federico Bernardeschi ha trasformato un calcio di rigore concesso per un fallo di mano in area.

Como-Sassuolo 2-0: doppietta di Douvikas

Il Como ha superato il Sassuolo per 2-0 grazie a una doppietta di Anastasios Douvikas. Dopo un primo tempo nel quale entrambe le squadre hanno creato occasioni, i padroni di casa hanno trovato il vantaggio al 49’: l’attaccante greco ha sfruttato l’assist di Caqueret e ha battuto il portiere avversario.

Al 60’ è arrivato il raddoppio, ancora con Douvikas, servito da Kaiki Bruno. Il Sassuolo ha provato a reagire, ma non è riuscito a trovare la rete.

Napoli-Roma 3-3: sei gol e spettacolo al Maradona

La sfida tra Napoli e Roma si è conclusa sul 3-3 dopo una gara ricca di emozioni. Gli azzurri hanno sbloccato il risultato al 28’ con Frank Anguissa e hanno raddoppiato al 48’ con Scott McTominay.

La Roma ha reagito nella ripresa, accorciando le distanze al 69’ con Matías Soulé e trovando il pareggio al 74’ con Leonardo Balerdi. McTominay ha riportato avanti il Napoli all’83’, firmando la doppietta personale, ma Balerdi ha segnato ancora all’89’, fissando il risultato sul definitivo 3-3.

Lazio-Parma 2-1: i biancocelesti raggiungono l’Inter

La Lazio ha battuto il Parma per 2-1 all’Olimpico. Dopo un primo tempo senza reti, i biancocelesti sono passati in vantaggio al 50’ con Kenneth Taylor.

Al 58’ è arrivato il raddoppio, favorito da un’autorete di Diego Carlos. Il Parma ha accorciato le distanze al 95’ con Simone Lontani, ma non è riuscito a completare la rimonta.

Inter-Fiorentina 2-1: rimonta nerazzurra nel finale

L’Inter ha superato la Fiorentina per 2-1 al termine di una partita decisa negli ultimi minuti. La squadra viola è passata in vantaggio al 65’ con Álex Jiménez, mettendo in difficoltà i nerazzurri.

L’Inter ha trovato il pareggio al 91’ con Marcus Thuram. Quando il match sembrava destinato a terminare in parità, Piotr Zieliński ha trasformato un calcio di rigore al 97’, completando la rimonta.

Atalanta-Frosinone 4-4: otto gol e continui ribaltamenti

È stata una delle partite più spettacolari della giornata: Atalanta e Frosinone hanno pareggiato 4-4 al termine di un incontro con otto reti e continui cambi di risultato.

Il Frosinone è passato in vantaggio dopo appena un minuto con Romano Schmid, che ha firmato anche il raddoppio al 17’. L’Atalanta ha reagito con Nikola Krstović, a segno al 14’ e al 45’, e con Éderson, che ha trasformato un calcio di rigore al 33’. La prima frazione si è chiusa così sul 3-2 per i bergamaschi.

Nella ripresa Giacomo Calò ha ristabilito la parità al 48’, ma Eljif Elmas ha riportato avanti l’Atalanta al 50’, siglando il 4-3. Il Frosinone non si è arreso e all’82’ Aleksa Terzić ha firmato il definitivo 4-4, completando la rimonta degli ospiti.

Genoa-Venezia 1-0: decide Ellertsson

Il Genoa ha conquistato una vittoria di misura contro il Venezia. Al Ferraris è bastata la rete di Mikael Ellertsson al 25’ per decidere l’incontro.

Dopo il vantaggio, i rossoblù hanno difeso il risultato, mentre il Venezia non è riuscito a trovare il gol del pareggio ed è sempre fanalino di coda.

Lecce-Juventus 0-2: McKennie e Douglas Luiz a segno

La Juventus ha vinto in trasferta contro il Lecce per 2-0, costruendo il successo già nel primo tempo. Weston McKennie ha sbloccato la partita al 29’, mentre Douglas Luiz ha firmato il raddoppio al 41’.

Nella ripresa i bianconeri hanno gestito il vantaggio senza concedere al Lecce la possibilità di riaprire la gara. Una vittoria che rinfranca Spalletti dopo gli ultimi veleni.

Udinese-Milan 0-2: Pulisic e Hutchinson regalano il successo ai rossoneri

Il Milan ha chiuso il programma della giornata con una vittoria per 2-0 sul campo dell’Udinese. I rossoneri sono passati in vantaggio già al 6’ con Christian Pulisic, indirizzando subito la partita.

Il raddoppio è arrivato al 65’ con Omari Hutchinson. L’Udinese non è riuscita a trovare la rete per riaprire l’incontro e il Milan ha portato a casa il successo esterno.

Serie A, Inter e Lazio in testa a quota 22 punti

L’ottava giornata ha confermato l’equilibrio nella parte alta della classifica. Inter e Lazio condividono il primo posto con 22 punti, mentre il Milan e la Roma proseguono il proprio cammino nelle posizioni di vertice. Nei bassifondi invece ci sono Udinese, Fiorentina e Parma appaiate a 4 punti e il Venezia ultimo solitario con soli 3 punti.