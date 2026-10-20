Serie A, Monza travolgente sul Cagliari: il Torino passa a Parma con la doppietta di Simeone

La settima giornata di Serie A si chiude con due vittorie nette nei posticipi di lunedì 19 ottobre. Il Monza supera il Cagliari con un secco 4-0, mentre il Torino espugna il Tardini battendo il Parma per 3-0.

Monza-Cagliari 4-0: Varela trascina i brianzoli

Il Monza ritrova il sorriso davanti al proprio pubblico con una prestazione convincente, soprattutto nella ripresa. La squadra allenata da Ivan Juric mette in difficoltà il Cagliari e conquista la seconda vittoria stagionale, salendo a quota sette punti in classifica.

L’avvio è vivace da entrambe le parti. I sardi provano a rendersi pericolosi, ma il portiere biancorosso Noel Törnqvist risponde presente sulle conclusioni di M’Bala Nzola e altri tentativi degli ospiti. Dopo aver superato il momento più complicato, il Monza trova il vantaggio al 39’: Eddy Kouadio finalizza una ripartenza avviata da Dany Mota e porta avanti i padroni di casa.

Il gol cambia l’inerzia della partita e, appena rientrato dagli spogliatoi, il Monza raddoppia. Al 47’ Gustavo Varela sfrutta il suggerimento di Foe Ondoa e batte Elia Caprile con una conclusione precisa. Per il Cagliari è un colpo pesante, dal quale la squadra di Pisacane fatica a riprendersi.

Al 66’ arriva il tris firmato da Robinson, servito in profondità da Varela. Il Monza continua a spingere e sfiora ancora il gol con Andrea Colpani, che colpisce il palo. Il definitivo 4-0 arriva al 79’: dopo un’altra conclusione che si stampa sul legno, Varela è il più rapido ad avventarsi sul pallone e firma la doppietta personale.

Per Juric è una vittoria importante per il morale e per la classifica, mentre per il Monza si tratta della vittoria più netta della sua storia in Serie A. Il Cagliari incassa invece una sconfitta pesante dopo essere stato quasi un rullo compresso nelle precedenti giornate.

Parma-Torino 0-3: Simeone apre e chiude la partita

Al Tardini il Torino si impone per 3-0 sul Parma, confermando il buon momento della squadra granata. Protagonista della serata è Giovanni Simeone, autore di una doppietta che indirizza la gara e chiude definitivamente i conti nella ripresa. A completare il risultato è Che Adams.

Il Torino parte con decisione e trova il vantaggio già al 4’. Simeone finalizza al volo un cross di Belghali, sorprendendo la difesa gialloblù e il portiere Corvi. Gli ospiti sfruttano l’avvio favorevole e al 24’ trovano il raddoppio con Adams, che devia di testa una conclusione di Simeone.

Il Parma prova a reagire, ma fatica a trovare continuità e a trasformare le iniziative offensive in occasioni concrete. La squadra di Gilardino cerca di cambiare passo dopo l’intervallo, ma il Torino resta compatto e gestisce il vantaggio senza concedere agli avversari la possibilità di riaprire davvero l’incontro.

Al 69’ arriva il colpo definitivo: Simeone calcia dalla distanza e supera Corvi con una conclusione potente sotto la traversa. Il Parma trova anche la rete con Frigan, ma l’esultanza dura poco: il controllo del Var annulla il gol per fuorigioco.

Il 3-0 finale consente al Torino di conquistare la seconda vittoria consecutiva e di guardare con maggiore fiducia al prosieguo del campionato. Per il Parma, invece, arriva un’altra battuta d’arresto: dopo il precedente ko con lo stesso risultato, il lavoro di Gilardino è chiamato a produrre risposte in tempi rapidi.