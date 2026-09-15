Serie A, la quarta giornata si chiude tra rimonte e conferme: Roma e Inter in vetta

La quarta giornata di Serie A 2026/27 si chiude con tre partite ricche di gol e indicazioni importanti. Il Como supera 2-1 il Parma al Sinigaglia e sale a quota 10 punti, la Roma passa 2-0 a Torino e resta a punteggio pieno, mentre l’Inter rimonta l’Udinese da 0-2 a 5-3 al termine di una serata spettacolare a San Siro.

Il risultato più significativo, in termini di classifica, arriva proprio dalle due squadre che condividono la vetta: Roma e Inter raggiungono entrambe i 12 punti dopo quattro giornate, in attesa dello scontro diretto che metterà di fronte le due formazioni.

Como, 2-1 al Parma e dieci punti in classifica

Al Sinigaglia il Como conferma l’ottimo avvio di stagione battendo 2-1 il Parma. La squadra di Cesc Fàbregas sblocca il risultato al 23’ con Jacobo Ramón, bravo a trovare il varco per portare avanti i padroni di casa.

Il Parma prova a reagire, ma il Como riesce a conservare il vantaggio e a colpire nuovamente nella ripresa. All’83’ è Kaiki a firmare il 2-0, mettendo apparentemente al sicuro il risultato.

La squadra di Carlos Cuesta, però, non si arrende. Nel recupero Dávid Dávid? No: è Dario Romero a riaprire la partita al 92’, ma il gol arriva troppo tardi per cambiare il destino dell’incontro. Il Como porta così a casa altri tre punti e sale a 10, consolidando una posizione di assoluto rilievo dopo le prime quattro giornate. Il Parma, invece, rimane fermo a un solo punto.

Roma, quattro vittorie su quattro: Malen e Pisilli piegano il Torino

La Roma di Gian Piero Gasperini continua la propria marcia perfetta. All’Olimpico Grande Torino i giallorossi conquistano la quarta vittoria consecutiva, superando 2-0 i granata.

Dopo una prima fase equilibrata, la Roma trova il vantaggio al 39’ con Donyell Malen, che sfrutta un errore della difesa granata e porta avanti gli ospiti. Il Torino prova a reagire e costruisce alcune situazioni pericolose, soprattutto con Giovanni Simeone, ma non riesce a trovare il gol del pareggio.

La partita rimane aperta fino ai minuti finali, quando la Roma chiude definitivamente i conti. Al 93’ arriva la rete di Niccolò Pisilli, che firma il 2-0 e mette il sigillo sul quarto successo consecutivo della formazione di Gasperini.

La Roma sale così a 12 punti, con quattro vittorie in altrettante giornate. Un avvio che conferma i giallorossi tra le principali protagoniste di questo primo scorcio di campionato.

San Siro impazzisce: l’Inter rimonta da 0-2 a 5-3

Se la Roma conferma le proprie ambizioni con una vittoria controllata, l’Inter sceglie una strada decisamente più spettacolare.

A San Siro l’Udinese parte fortissimo e sorprende i campioni d’Italia. James Abankwah ed Ekkelenkamp portano i friulani sul 2-0, approfittando di un avvio complicato della formazione di Cristian Chivu.

La reazione nerazzurra è però immediata. Al 26’ Carlos Augusto riapre la partita con una conclusione precisa dalla distanza. Poco dopo arriva il pareggio firmato da Nicolò Barella, che ristabilisce l’equilibrio prima dell’intervallo.

Nella ripresa l’Inter cambia definitivamente marcia. Marcus Thuram completa la rimonta, poi Francesco Pio Esposito allunga il vantaggio. Nel finale arriva anche il quinto gol nerazzurro, firmato da Ange-Yoan Bonny. L’Udinese trova un’ultima rete con Idrissa Gueye, ma il 5-3 non è più in discussione.

La serata, tuttavia, non è priva di tensioni. Già nel primo tempo Aleksandar Kolarov, vice di Chivu, viene espulso dalla panchina dopo le proteste nei confronti dell’arbitro Pairetto. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Kolarov avrebbe rivolto al direttore di gara la frase «Ti devi vergognare».

L’Inter conquista comunque la terza rimonta consecutiva partendo da uno svantaggio di due reti tra campionato e Champions League e, soprattutto, resta a punteggio pieno.

Roma e Inter, la vetta è condivisa

Con il successo di Torino e quello di San Siro, Roma e Inter chiudono la quarta giornata a quota 12 punti, entrambe con quattro vittorie. Alle loro spalle si porta il Como, che con il successo sul Parma raggiunge quota 10.

Il campionato conferma così un equilibrio ancora tutto da definire. La Roma di Gasperini ha iniziato il torneo senza lasciare punti per strada, mentre l’Inter di Chivu sta mostrando una sorprendente capacità di reagire anche quando le partite sembrano prendere una direzione diversa.

E proprio lo scontro diretto tra Roma e Inter rappresenterà ora uno dei primi appuntamenti capaci di dare una forma più precisa alla lotta per il vertice.

La quarta giornata lascia dunque in eredità tre immagini molto diverse: il Como che continua a sorprendere, la Roma che non conosce ancora il pareggio e l’Inter che sembra aver trasformato la rimonta in una specialità. Il campionato è appena iniziato, ma la corsa alla vetta ha già trovato due protagoniste.