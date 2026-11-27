Venerdì e sabato: Venezia-Bologna apre il turno, poi Torino-Lazio e Inter-Genoa

Questa sera la Serie A riaccende i motori per la 13esima giornata con un match, in programma alle 20,45, che promette scintille, Venezia-Bologna. I lagunari vogliono infatti riprendere la marcia dopo il comunque prevedibile capitombolo in trasferta contro la Juventus, mentre i felsinei vogliono continuare ad avvicinarsi alle zone più nobili della classifica.

Domani alle 15 toccherà a Frosinone-Parma, con i ciociari che vogliono tornare a stupire dopo due sconfitte consecutive e i ducali che invece vogliono allontanare la zona calda della classifica. Alle 18 il primo big match, quello tra Torino e Lazio all’Olimpico piemontese. Un match che vedrà i biancocelesti in cerca di punti per blindare il primato al cospetto di un avversario da non sottovalutare.

Domenica: sfida salvezza tra Udinese e Fiorentina, il Napoli fa visita al Sassuolo

Alle 20,45 sarà la volta di Inter-Genoa, con i nerazzurri che vogliono riprendere la marcia dopo il pari di Bergamo e i liguri che vogliono dare seguito a quanto di buono fatto finora. Domenica all’ora di pranzo andrà in scena un match salvezza particolare, Udinese-Fiorentina, con i friulani che vogliono abbandonare l’ultimo posto contro una squadra in piena crisi e che ha solo tre punti in più in classifica. Alle 15 toccherà invece a Sassuolo-Napoli, con i partenopei che cercano punti di riscatto contro un avversario anch’esso in crisi.

Roma-Monza e Como-Juventus: il programma della domenica sera

Alle 18 sarà il turno della Roma, impegnata in casa contro il Monza in una sfida semplice solo sulla carta per i capitolini giallorossi dato che i brianzoli sono reduci dalla roboante vittoria contro la Fiorentina. Alle 20,45 sarà la volta di Como-Juventus, una sfida che promette spettacolo tra due squadre che vogliono dire la loro in questo momento del torneo.

Lunedì: Lecce-Atalanta e Cagliari-Milan chiudono la 13ª giornata

Lunedì toccherà alle 18,30 a Lecce-Atalanta, con i salentini in cerca di punti salvezza e gli orobici che vogliono risalire in classifica, e alle 20,45 a Cagliari-Milan, con i rossoneri che vogliono confermare quanto di buono fatto ieri in coppa contro l’Olympiakos.