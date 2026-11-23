Colpi di scena per qualcuno inaspettati quelli che ha riservato la 12esima giornata del campionato di calcio di Serie A. La Lazio di Gennaro Gattuso continua la sua marcia trionfale mantenendo il primo posto in solitaria a quota 32 con un comodo 3-0 rifilato all’Olimpico al Lecce grazie alla doppietta di Noslin e al sigillo di Frattesi.

Poco dopo l’altra sponda del Tevere, quella giallorossa, risponde in maniera perentoria infliggendo un 1-5 a domicilio al Parma, con la quaterna di Malen e il gol di Mora e capitolando solo con la rete di Elphege per i ducali. Con questa vittoria la Roma si porta a 30 punti, a due lunghezze dai cugini laziali.

A inciampare è l’Inter, che ha Bergamo contro l’Atalanta impatta in uno spettacolare 4-4 dopo essere stata in vantaggio di due gol nel primo tempo grazie alla doppietta di Pio Esposito alla quale ha risposto Elmas e nel secondo tempo triplicando prima sempre con Pio Esposito al quale ha risposto De Ketelaere. Il rigore trasformato da Sucic al 76′ sembrava aver dato la certezza della vittoria ai meneghini, ma ancora De Ketelaere ha ridotto di nuovo le distanze e allo scadere è arrivata la beffa di Kessié su calcio di rigore. Un risultato che fa scivolare l’Inter al terzo posto a quota 29.

Il Milan di Amorim continua a macinare bel gioco e punti con un netto 5-1 al Frosinone. Una goleada partita con l’autogol di Calvani e proseguita con il raddoppio di Ramos e il momentaneo 2-1 ciociaro di Masini nel primo tempo e con le reti di Jashari, Cisse e Pulisic, che portano i rossoneri a mantenere il quarto posto a 27 punti rispondendo al Como quinto con 26 punti e vittorioso in casa contro il Cagliari 2-0 con i gol di Ramon e Da Cunha.

Weekend di pranzo abbondante anche per la Juventus, che contro il Venezia gioca un primo tempo sottotono per poi dilagare nella ripresa con un 4-0 aperto dal secondo gol in campionato di Woltemade e proseguito da Koopmeiners, Cabal e Kolo Muani su rigore. La vittoria contro i lagunari permette ai bianconeri di raggiungere il sesto posto a 21 punti e di rimettersi dietro il Frosinone e il Napoli, vittorioso di misura al Maradona contro il Torino 1-0 grazie al decisivo di McTominay.

Nei bassifondi della classifica si registra il primo punto per l’Udinese di Paolo Zanetti a Bologna con un 1-1 per effetto del vantaggio felsineo di Zortea e del pareggio friulano di Zaniolo. L’altra sfida salvezza Sassuolo-Genoa ha visto i liguri passare per 0-2 per effetto della doppietta di Osmajic nel primo tempo. In attesa di Monza-Fiorentina, in programma questa sera alle 20,45 il fondo della classifica vede Venezia e Udinese a 6 punti e il Monza a 7, un punto in meno di Sassuolo e Parma e due in meno della Fiorentina.