Scuola, in ballo 4.200 posti in Sicilia

Il via libera alle assunzioni docenti nell’ambito scuola, liberi 112.473 posti in tutta Italia. Quelli riservati alla Sicilia sono solo 4.200.



Si parla finalmente di nuove assunzioni nel settore scuola; grazie al nuovo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale si intravede uno spiraglio di luce. L’ordinanza prevede infatti per la Sicilia lo sblocco di 4.212 posti di lavoro che al momento risulterebbero vacanti.

Nel complesso sono 112 mila e oltre gli impieghi liberi in tutta Italia. Per l’esattezza il Dpr consente l’assunzione di 112.473 docenti nell’anno scolastico in corso nelle oltre 8 mila scuole italiane.

“Il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento”. Questo quanto si evince dal decreto in merito alle modalità contrattuali.

Nel Dpr si legge inoltre che le immissioni in ruolo sono effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, registrati al sistema informativo al termine delle operazioni di mobilità, nel limite del contingente autorizzato di n. 112.473 posti, e tenuto conto delle istruzioni operative.