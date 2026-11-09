Vuoi generare una risata crassa in chi ti legge? La parolaccia sembra una scelta obbligata. Nullafacente o fancazzista: quale parola, riportata in un testo scritto, vi strapperebbe, immediatamente, un sorriso? La prima delle tentazioni, in chi scrive, è quella di solleticare l’accidia del lettore, ovvero la naturale inclinazione umana all’indolenza, che si nutre e giustifica di facili volgarità. Vuoi darti un tono, incutendo una sorta di infondato “timore reverenziale” su chi ti legge?

Adopera una raffica di paroloni, roboanti e astrusi a un tempo, di modo che nessuno ti capisca nell’immediato. Avrai così peccato di superbia: il buon Indro Montanelli si gira e rigira nel sarcofago, ma tu procedi lo stesso sulla via autoreferenziale della superiorità, a danno del lettore? Cadi, subito dopo, nell’avarizia. Chiedi, chiedi, chiedi, senza aver dato mai.

Sei un pennivendolo strapagato e di successo? Arriva la vertigine del ritenere di fare quel che vuoi. La lussuria sarà la conseguenza di questa sbronza da celebrità: entri nei giri “grossi” e non ne vuoi più uscire! Stai per recarti al prossimo festino e non trovi il profilattico nel tuo portafogli? Lo cerchi, indispettito, nel cruscotto della tua fuoriserie? Quale inutile trabocco d’ira! La buona Oriana Fallaci ti spingerebbe a canalizzare la tua furiosità nello scrivere con «la rabbia e l’orgoglio»: così renderesti un servizio utile alla comunità dei lettori! Non ti ingozzare troppo con tramezzini alla crema di storione e le forme più infine di “pornfood”.

A risentire del peccato di gola, non sarà unicamente il tuo stomaco, bensì la tua scrittura: essere untuosi sarebbe parimenti inutile dell’essere sontuosi. Il lettore richiede chiarezza, limpidezza cristallina, la facoltà di avere gli strumenti conoscitivi per entrare, da competente e da conoscitore, nelle mille diatribe che ci investono quotidianamente. Accendi di rabbia perché Tizio, Caio o Sempronio guadagnano più di te? Grazie al tuo straripante peccato di ira, metti dapprima a repentaglio la tua salute, in seconda battuta sarai un velenoso con l’universo intero, senza distinguere tra buoni o cattivi.

Dall’alto dei cieli abbiamo un’anima laica e gioiosa, quella del mitico Bud Spencer, al secolo Carlo Pedersoli (1929-2016) che ti ricorda la sua parola d’ordine: futtitinni! Tutte queste tossine spirituali, possono diventare da subito corporali, ovvero letali? Davvero abbiamo abdicato al valore spirituale, formativo ed educativo della scrittura? Essere seri, documentati e orientati equivale ad essere pallosi, scontati e narcotizzanti per il lettore?

«Quale predicatore potrebbe non trovare esempio in san Pietro Martire o in san Vincenzo Ferrer, che attiravano migliaia di anime? San Tommaso e Sant’Alberto potrebbero stimolare gli studenti ad applicarsi di più e soprattutto a cercare di conoscere Dio». Il 7 novembre, appena conclusosi, abbiamo celebrato «Tutti i Santi dell’Ordine Domenicano», in memoria di quanti hanno reso, anche con il mezzo della buona, fondata e credibile parola scritta, un servizio a tutti noi.

Scrivere per formare è l’atto più difficile che esista? Immaginate il predicare con la scrittura! Le sfide difficili ci piacciono e non ce le facciamo mai scappare. Continueremo a rilanciare l’eredità spirituale di quanti hanno adoperato la scrittura per Lodare, Benedire, Predicare la Verità. Le melliflue tecniche da scrittura fuorviante le lasciamo agli epigoni del maligno. Continuiamo a guardare in alto, continuiamo a ripartire dai valori appena ricordati sabato 7 novembre. La vita ha bisogno di liturgie, di simboli, di ritualità per distaccarsi dalle miserie del quotidiano, per elevarsi ad altri e alti orizzonti. Papa Clemente X lo aveva capito già nel 1674, quando decise di istituire questa ricorrenza.

(Immagine posta a corredo del presente articolo, scelta dal prof. Leonardi a beneficio dei lettori. Abbiamo scelto il dipinto per eccellenza, ritraente i più significativi Predicatori dell’Ordine mendicante dei Domenicani, ufficialmente riconosciuto nel 1216 da Papa Onorio III. A voi il compito di identificarne i profili biografici!)

Autodafé Immaginato, puntata n° 104 di lunedì 9 novembre 2026