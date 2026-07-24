Comic Convention

Save a Gamer torna protagonista: Massimiliano Stazi ospite della XI edizione di Palermo Comic Convention

di Tindaro Guadagnini

24 Luglio 2026

Tra gli ospiti più attesi della prossima Palermo Comic Convention ci sarà anche Massimiliano Stazi, conosciuto dal grande pubblico come Save a Gamer, uno dei creator italiani più autorevoli nel panorama della divulgazione videoludica.

Negli ultimi anni Stazi ha costruito una community numerosa e appassionata grazie a un approccio che va ben oltre il semplice intrattenimento. Attraverso video, approfondimenti e contenuti divulgativi, racconta il videogioco come fenomeno culturale, sociale e artistico, affrontando temi che spaziano dalla storia del medium alle ricerche scientifiche sul gaming, fino agli aspetti educativi e al benessere digitale.

Il suo progetto nasce con un obiettivo preciso: abbattere gli stereotipi che ancora circondano il mondo dei videogiochi e promuovere una cultura del gaming fondata su inclusione, rispetto e condivisione. Nei suoi contenuti trovano spazio riflessioni sul cyberbullismo, sull’importanza delle community sane, sul valore educativo del videogioco e sulle storie che hanno segnato l’evoluzione dell’industria videoludica, spesso attraverso il contributo di psicologi, educatori, ricercatori e game designer.

La presenza di Save a Gamer rappresenta un valore aggiunto per la XI edizione della Palermo Comic Convention, che dal 10 al 13 settembre 2026 trasformerà i Cantieri Culturali alla Zisa in uno dei principali punti di riferimento italiani dedicati alla cultura pop, al fumetto, al cinema, ai videogiochi e al cosplay.

Per il pubblico sarà l’occasione di incontrare dal vivo un divulgatore capace di coniugare passione e approfondimento, dimostrando come il videogioco possa essere uno strumento di crescita personale, confronto e diffusione culturale.

L’appuntamento è quindi fissato dal 10 al 13 settembre ai Cantieri Culturali alla Zisa, dove migliaia di appassionati potranno vivere quattro giornate dedicate all’immaginario pop e incontrare alcuni dei protagonisti più influenti del panorama italiano. Tra questi, anche Save a Gamer, pronto a condividere con il pubblico la sua idea di videogioco: un linguaggio universale capace di unire, raccontare e far riflettere.

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Tindaro Guadagnini