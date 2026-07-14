La ciurma di One Piece approda al Palermo Comic Convention: Lera Abova tra gli ospiti dell’edizione 2026

Il Palermo Comic Convention cala un altro asso e porta in Sicilia una delle protagoniste del mondo delle serie TV internazionali. L’organizzazione ha annunciato la presenza di Lera Abova, attrice e modella che interpreta Nico Robin nel live-action Netflix di One Piece, tra gli Special Guest dell’undicesima edizione della manifestazione.

L’appuntamento è in programma dal 10 al 13 settembre 2026 ai Cantieri Culturali alla Zisa, dove migliaia di appassionati di fumetti, cinema, serie TV, videogiochi e cosplay si ritroveranno per uno degli eventi più importanti del Sud Italia dedicati alla cultura pop.

L’annuncio ha già acceso l’entusiasmo dei fan dell’universo creato da Eiichirō Oda. L’arrivo di Lera Abova permetterà infatti al pubblico di incontrare dal vivo l’interprete di uno dei personaggi più amati della ciurma di Cappello di Paglia. Nel corso della convention saranno organizzati i tradizionali appuntamenti con autografi, fotografie e panel, durante i quali l’attrice racconterà il suo percorso artistico e l’esperienza sul set della celebre produzione Netflix.

Classe internazionale, Abova ha costruito negli anni una carriera tra moda e cinema, distinguendosi anche sul grande schermo. Tra i suoi lavori figurano Anna di Luc Besson (2019), Honey Don’t! di Ethan Coen (2025) ed Exterritorial – Oltre il confine di Christian Zübert (2025), confermandosi come uno dei volti emergenti del panorama cinematografico contemporaneo.

Con questo nuovo annuncio, il Palermo Comic Convention continua a rafforzare il proprio profilo internazionale, proponendo un programma capace di richiamare ospiti di primo piano e migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia. La presenza di Lera Abova rappresenta un ulteriore tassello di un’edizione che si preannuncia ricca di appuntamenti, incontri esclusivi e momenti dedicati agli appassionati della cultura pop.

L’appuntamento è quindi fissato dal 10 al 13 settembre 2026 ai Cantieri Culturali alla Zisa, quando Palermo tornerà a trasformarsi nella capitale siciliana del fumetto, del cinema e dell’intrattenimento.

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