Palermo Comic Convention 2026: il maestro dell’animazione giapponese Gen Sato ospite della XI edizione

Un altro grande nome internazionale si aggiunge al programma della Palermo Comic Convention 2026. Dal 10 al 13 settembre, ai Cantieri Culturali alla Zisa, il festival accoglierà Gen Sato, illustratore, animatore e character designer tra le personalità più autorevoli dell’animazione giapponese.

Con una carriera che attraversa oltre quarant’anni di storia dell’industria dell’animazione nipponica, Sato ha contribuito alla realizzazione di alcune delle serie più amate dal pubblico di tutto il mondo. Il suo nome è legato a produzioni entrate nell’immaginario collettivo come Galaxy Express 999, Gatchaman, Pokémon, Naruto Shippuden, Dragon Ball Super e Sailor Moon Crystal, opere che hanno segnato generazioni di appassionati e contribuito alla diffusione globale della cultura pop giapponese.

Tra i riconoscimenti più importanti della sua carriera spicca il ruolo determinante nello sviluppo degli SD Gundam. Gen Sato è infatti considerato il principale artefice della diffusione dello stile “super-deformed”, caratterizzato da personaggi dalle proporzioni volutamente caricaturali e divenuto uno dei linguaggi visivi più iconici dell’animazione e del merchandising giapponese.

La sua presenza rappresenta uno degli appuntamenti di punta dell’undicesima edizione della Palermo Comic Convention, che continua a consolidare il proprio ruolo tra i principali festival italiani dedicati al fumetto, all’animazione, al cinema, ai videogiochi e alla cultura pop.

L’arrivo di Gen Sato in Italia è reso possibile grazie alla collaborazione con Mangames – Associazione Culturale ed Edoardo Serino, impegnati nella promozione di importanti iniziative dedicate alla cultura giapponese.

La Palermo Comic Convention 2026 si svolgerà dal 10 al 13 settembre presso i Cantieri Culturali alla Zisa, confermandosi ancora una volta un punto d’incontro privilegiato tra grandi maestri internazionali, professionisti del settore e migliaia di appassionati provenienti da tutta Italia.

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